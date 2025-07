Peronismo bonaerense: las internas que traban las listas

A pocos días del cierre de listas, el peronismo bonaerense atraviesa horas clave. Con el reloj corriendo hacia el sábado a la medianoche, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa encabezan una negociación a contrarreloj para definir cómo se repartirán las candidaturas en toda la provincia. La estrategia: cerrar primero las listas municipales y dejar para el final las candidaturas legislativas seccionales.

El reparto de poder en los municipios

La primera etapa del acuerdo busca ordenar las listas de concejales en los 135 municipios bonaerenses. En aquellos donde gobierna el peronismo, los intendentes podrán definir la lista, pero están obligados a incluir representantes de los distintos espacios internos. "Se les respeta la jefatura del distrito, lo que pierden es la exclusividad para armar", explicó un negociador.

Sin embargo, hay frentes de conflicto. En Morón, el intendente Lucas Ghi, alineado con Kicillof, choca con Martín Sabbatella, referente del cristinismo. Desde Nuevo Encuentro, el espacio de Sabbatella, aseguran: "Hace 30 años que conducimos el distrito, eso no se cambia en una mesa sin elección". Ghi, por su parte, reclama su derecho como jefe comunal a decidir los nombres.

En Avellaneda, el cruce es entre Jorge Ferraresi, cercano a Kicillof, y los camporistas Mayra Mendoza y Julián Álvarez. "Ferraresi rompió el bloque oficialista, ¿ahora hay que darle más lugares?", apuntaron desde el sector de La Cámpora. A pesar de las tensiones, los armadores apuestan a lograr acuerdos por paquete, con compensaciones cruzadas.

Legisladores, sin PASO ni referencias claras

En los distritos donde el peronismo no es gobierno, la situación se complica por la eliminación de las PASO. No se aprobó el uso de colectoras, y no todos tuvieron internas en 2023. Incluso en aquellos que sí las tuvieron, los espacios hoy cambiaron de composición.

A esto se suma la ruptura entre Kicillof y el cristinismo. Hay legisladores que llegaron por ese espacio, hoy responden al MDF y terminan su mandato. ¿Quién pone ahora al candidato? Desde el Frente Renovador fueron claros: "El divorcio no lo vamos a pagar nosotros".

Magario, Katopodis y la danza de nombres

En la Tercera sección electoral, el nombre con más consenso es el de Verónica Magario, actual vicegobernadora y exintendenta de La Matanza. Desde su entorno aseguran que "si no pasa nada raro", será quien encabece la lista de diputados provinciales. También se menciona a Mariano Cascallares (Almirante Brown) como otra opción desde el sector de Kicillof.

En la Primera, el candidato más fuerte es Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, aunque también podría integrar la lista de diputados nacionales. Si él no acepta, se barajan los nombres de Alberto Descalzo (exintendente de Ituzaingó), Leo Nardini (Malvinas Argentinas) y Juan Andreotti (San Fernando).

En paralelo, suenan otras figuras: Mayra Mendoza, Federico Otermín, Nicolás Mantegazza y Federico Achaval como posibles legisladores, mientras algunos intendentes liderarían listas locales de forma testimonial.

Massa afuera y Kicillof como cara de la campaña

Sergio Massa habría decidido no ser candidato, ni siquiera a diputado nacional, a pesar del impulso que recibió desde su propio espacio. En cambio, Juan Grabois manifestó su intención de competir y cuenta con el aval de Cristina Kirchner, aunque dentro del peronismo bonaerense hay resistencias a que encabece.

También se espera que tenga lugar en la lista de diputados nacionales la senadora María Teresa García, que no puede ser reelegida en la Provincia.

Con Cristina fuera de la contienda, el protagonismo recae sobre Axel Kicillof. Una encuesta de Opina Argentina lo muestra como el dirigente que mejor representa al kirchnerismo. El gobernador ya está al frente de la campaña, recorriendo el territorio bonaerense y diferenciándose del ajuste de Javier Milei. "Sumamos fuerza para defender la educación pública y para que no pare la ampliación de derechos", dijo esta semana en San Vicente.

La mesa que define todo

Los últimos acuerdos se negocian entre Carlos Bianco y Katopodis (MDF), Facundo Tignanelli y Emmanuel González Santalla (La Cámpora), y Rubén Eslaiman y Sebastián Galmarini (Frente Renovador). Este miércoles vuelven a reunirse en La Plata para destrabar los tramos finales.

La Tercera y la Primera secciones concentran más de 10 millones de electores, lo que vuelve clave a cada candidato elegido. La definición está cerca, y el peronismo busca un cierre que mantenga la unidad y el volumen electoral necesario para enfrentar a La Libertad Avanza y el PRO en septiembre.