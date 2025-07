Por decisión del gobierno nacional de La Libertad Avanza, a partir del 1° de agosto más de 10.000 afiliados de PAMI dejarán de estar asignados al Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra” y pasarán a la clínica privada Cruz Azul. La medida fue comunicada por carta documento, sin justificación ni consulta previa con las autoridades locales, y encendió la alarma en todo el sistema de salud municipal.

La resolución —a la que muchos en Necochea ya describen como un “hachazo sanitario”— debilita financieramente al hospital público, que hasta ahora recibía casi el 80% de las cápitas locales. Según denuncian desde el municipio, la decisión responde a una lógica de ajuste puro que prioriza el negocio privado por encima del derecho a la salud de los adultos mayores.

Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM, hablamos con la secretaria de Salud de Necochea, Andrea Perestiuk, quien expresó su “profunda preocupación” por el impacto que tendrá este recorte en el sistema público, alertó sobre el colapso que podría sufrir el sector privado, y no dudó en señalar posibles motivaciones políticas detrás de esta resolución.

—Andrea, ¿qué razones específicas les comunicaron desde el PAMI sobre esta decisión de transferir a más de 10.000 afiliados a la clínica Cruz Azul?

En realidad, no recibimos ninguna justificación ni explicación formal. Solamente nos llegó una carta documento informando que, a partir del 1 de agosto, PAMI deja de capitar a 10.000 afiliados en lo que respecta a los módulos de internación y cirugía. No habla directamente de un traspaso, sino de la finalización de la capitación en esos servicios, que forman parte del segundo nivel de atención, y que actualmente están cubiertos por un convenio vigente.

—¿Cuál es el alcance de esta medida en términos del total de cápitas que maneja el hospital?

En Necochea existen alrededor de 16.000 cápitas. Hasta el 31 de julio, el hospital público atiende unas 12.600, es decir, cerca del 90%. Con esta medida, la mayoría pasaría al sector privado.

—¿Se los consultó en algún momento? ¿Hubo alguna instancia de diálogo previa con el hospital o con la Municipalidad?

No, cuando expresamos nuestro asombro a las autoridades locales de PAMI, tanto ellos como los responsables de la UGL de Mar del Plata dijeron no tener conocimiento previo. Incluso mantuvimos una reunión con ellos y el intendente, y manifestaron estar tan sorprendidos como nosotros. No hubo ninguna consulta previa y todos estamos atravesando un nivel de incertidumbre muy alto.

—¿Cuál es la situación actual del sector privado en Necochea? ¿Tiene capacidad para absorber semejante volumen de pacientes?

Justamente, eso es lo que más nos preocupa. Conocemos las limitaciones del sector privado, que ya tiene un déficit prestacional importante. Por eso el hospital público está sobrecargado: no solo atiende a quienes no tienen cobertura social, sino también a muchos afiliados de PAMI, incluso aquellos que están capitados en el sector privado, pero que terminan siendo asistidos en el hospital. También recibimos pacientes de otras obras sociales.

Hospital Municipal "Dr. Emilio Ferreyra"

—Desde el punto de vista de la gestión hospitalaria, ¿qué impacto tiene esta medida?

Todos los sistemas capitados son beneficiosos para los hospitales públicos, porque permiten recuperar costos. Nuestro foco siempre está en brindar una atención médica de calidad, pero el recupero económico es una asignatura pendiente del sistema de salud. Esta medida, al ser intempestiva, no nos da margen para reorganizar los circuitos de recupero de manera eficiente.

—¿Cree que esta decisión puede revertirse?

En contacto con otros secretarios de Salud de la Región Sanitaria VIII, varios hospitales han sufrido el traspaso de cápitas al sector privado, y en ningún caso la medida se revirtió. Esto parece ser una decisión firme de PAMI central y no veo que vaya a cambiar en el corto plazo.

El intendente, Arturo Rojas, y la secretaria de Salud, Andrea Perestiuk, reunidos con las autoridades del PAMI.

—¿Considera que hay detrás una intencionalidad política?

Uno no puede dejar de mirar esto también desde una perspectiva política. Esta situación se da principalmente en la provincia de Buenos Aires. Es difícil no pensar en una intencionalidad cuando la medida es tan intempestiva y sin fundamentos claros. En 2023, por ejemplo, se hizo un traspaso de 4.000 cápitas desde la clínica privada al hospital público, tras una auditoría que reveló fallas en la atención. Antes de eso, las cápitas estaban distribuidas en un 50 y 50 entre el sector privado y público. Hoy, de golpe, se decide pasar el 90% al privado sin que hayan cambiado las condiciones.

En el censo de internación del Hospital Ferreyra tenemos entre 20 y 25 camas ocupadas diariamente por pacientes de PAMI, y el hospital tiene capacidad para más de 90 camas. La clínica privada, en cambio, no tiene esa capacidad. No puede cubrir todas las necesidades de internación y atención especializada de esos afiliados. Entonces, uno no puede dejar de ver, en cierta forma, alguna intencionalidad política de desfinanciar y castigar al hospital público.

—¿Cree que se busca deliberadamente perjudicar al hospital público?

Esta decisión debilita al hospital, que es el prestador más importante de la ciudad. Si como autoridades sanitarias tuviéramos garantías de que el sector privado puede absorber correctamente esa demanda, hasta sería un alivio porque nos dejaría ese espacio para la atención de pacientes que no tienen cobertura social.

—¿Hubo alguna visita reciente de PAMI al hospital?

Sí, por la tarde de este jueves se presentó personal de PAMI para hacer una recorrida. Algunas de las acciones que están teniendo también resultan llamativas. De todas formas, seguimos trabajando con compromiso. Hoy pudieron ver el nivel de internación que manejamos con pacientes de PAMI. Ojalá se encuentre una solución que priorice lo sanitario porque esta población, además de ser vulnerable, requiere mucha atención en esta época del año por el aumento de enfermedades respiratorias.