Kicillof se aseguraría los primeros lugares del Conurbano

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 23:32 HORAS El cierre de listas en el peronismo bonaerense está más trabado que nunca. Sin embargo, Axel Kicillof ya se asegurado los dos primeros lugares en las boletas del conurbano, una jugada que fue acordada con La Cámpora y Sergio Massa, pero que dejó heridas abiertas en el resto del armado.

El conflicto se desplazó ahora a los lugares intermedios de las listas, donde La Cámpora estaría avanzando con mayor presencia de la pactada inicialmente, lo que provocó un fuerte malestar en el entorno del gobernador.

Como viene informado GRUPOLAPROVINCIA.COM, el tironeo también alcanza a los nombres que encabezarán en las secciones más calientes. En la Tercera, deben definirse los roles entre Verónica Magario y Mariano Cascallares. En la Primera, la pulseada es entre Gabriel Katopodis y Federico Achával.

Pero el eje del conflicto no está solo en los nombres, sino en las listas testimoniales, otro punto de quiebre dentro del axelismo. "No se ponen de acuerdo. Hay team testimoniales y team no testimoniales", indicaron a este medio.