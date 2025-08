La vicegobernadora bonaerense y candidata a diputada provincial por la Tercera Sección de Fuerza Patria, Verónica Magario, volvió a apuntar con dureza contra el gobierno de Javier Milei y convocó a “sumar fuerzas para frenar” el rumbo político y económico nacional. “Entre mayo y junio hubo un quiebre real. Por más que lo quieran tapar, la gente se dio cuenta del desastre que es este gobierno nacional”, afrmó.

Según Magario, ese quiebre no solo se refleja en las encuestas, sino en la realidad cotidiana de los bonaerenses. “Lo hablamos todo el tiempo con los intendentes: el sector productivo se está quedando sin trabajo”, explicó.

“Las tarifas van a aumentar y el consumo se derrumba”

En un diagnóstico marcado por la preocupación social, la exintendenta de La Matanza detalló que el aumento del dólar “se traslada automáticamente tanto a las tarifas como a los precios”. Aseguró que la recesión ya impacta de lleno en los barrios: “La gente nos dice que el transporte se volvió impagable”.

La dirigente del peronismo bonaerense también alertó sobre la caída de la actividad turística durante las vacaciones de invierno. “Hubo solo un 30% de ocupación, pero es la hotelería 4 y 5 estrellas, la que está ocupada. El resto no puede vacacionar. Es evidente que se está armando un sector que puede y otro que no puede viajar”, subrayó.

“Es hora de frenar este modelo”

Magario fue terminante al señalar que el actual modelo político “destruyó la micro” y llamó a expresar un rechazo claro en las elecciones del 7 de septiembre. “Es hora de frenar a Milei, de decirle que no podemos seguir así y la mejor forma que tenemos es sumando fuerzas”, sostuvo.

En ese sentido, convocó a una “cruzada entre todos”, con empresarios, pymes, docentes y sectores populares: “Si no llevamos esa unidad de todos, Milei va a sentir que está en el camino correcto”. Y añadió: “Tenemos que sumar fuerzas para frenar a Milei”.

“El riesgo real es el que se vive todos los días”

Durante la entrevista, la candidata también cuestionó la narrativa del Gobierno nacional sobre el riesgo país. “El riesgo real es el que se vive todos los días”, dijo, y enumeró: “El sueldo y las changas no alcanzan, los comercios no venden, los jubilados no pueden comprar sus medicamentos”.

Magario concluyó que las elecciones bonaerenses serán la primera oportunidad para que la ciudadanía se exprese con contundencia. “Va a ser la primera demostración que la gente tenga para decirle al Presidente ‘basta, hasta acá llegamos’”.