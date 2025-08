San Nicolás continúa profundizando su estrategia de transformación urbana y política. En los últimos días, el intendente Santiago Passaglia encabezó el acto oficial de lanzamiento de la agrupación Hechos, desde donde presentó a los candidatos de la Segunda Sección Electoral de cara a las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre. Paralelamente, el Municipio puso en marcha una nueva obra en la localidad de La Emilia: una bicisenda que unirá puntos clave y brindará mayor seguridad para los vecinos.

“En San Nicolás pasamos de la queja a la acción”

El acto de lanzamiento de la agrupación Hechos San Nicolás tuvo lugar en Terminal 1, ubicada en el kilómetro 230 de la autopista, y sirvió como punto de partida para una campaña que busca replicar la gestión local en otras ciudades de la provincia.

Durante su discurso, el intendente Santiago Passaglia compartió una visión crítica sobre el pasado de la ciudad y valoró la transformación lograda en los últimos años: “Sabemos lo que es vivir en una ciudad abandonada, donde no cambia nada, con las calles rotas, oscuras, plazas olvidadas, trámites eternos, los mismos problemas una y otra vez. ¿Cuántas veces escucharon promesas que no les cumplieron?”, expresó ante los presentes.

En esa línea, remarcó la diferencia de su gestión: “Nosotros no prometemos, no inventamos ninguna batalla cultural, ni usamos la grieta. Nosotros laburamos. En San Nicolás pasamos de la queja a la acción. No esperamos que nos viniera a salvar ni la Provincia ni la Nación. Nos hicimos cargo y no pusimos ninguna excusa”.

Passaglia también afirmó que lo hecho en su ciudad puede replicarse en todo el territorio bonaerense: “Acá pasamos del abandono al orgullo, de la improvisación a la planificación, de la desidia, del derroche, a la eficiencia. Y si lo hicimos en San Nicolás, Pergamino y Rojas, estoy seguro que lo podemos hacer en toda la provincia”.

Finalmente, el jefe comunal cerró su mensaje con un fuerte llamado a la acción ciudadana: “El 7 de septiembre no se elige un bando. Se elige en qué ciudad queremos vivir. Por eso vamos por cada barrio olvidado, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por cada ciudad que todavía espera que algo cambie. Vamos con fuerza, con coraje y vamos con hechos”.

Avanza una obra clave en La Emilia

En paralelo al lanzamiento político, el Municipio de San Nicolás continúa ejecutando nuevas obras en distintos puntos del partido. Esta semana comenzó la construcción de una bicisenda en La Emilia, una iniciativa que había sido muy solicitada por los vecinos.

“Seguimos sumando obras que hacen crecer La Emilia. Una obra muy esperada y solicitada por los vecinos ya está en marcha. Muy pronto, la nueva bicisenda unirá puntos clave de La Emilia para que puedas moverte de forma más segura”, anunció Passaglia en sus redes sociales.

Este proyecto busca mejorar la movilidad y fomentar medios de transporte seguros y sustentables en una de las localidades más importantes del distrito.