La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto 2025, con novedades en relación a los montos a cobrar por jubilados y pensionados. De acuerdo con lo informado por el organismo, los haberes serán actualizados con un incremento del 1,62%, porcentaje que refleja la variación del índice de inflación registrada en junio.

Esta actualización, tal como lo establece la normativa vigente, sigue el criterio de redondeo con dos decimales, garantizando precisión en los ajustes mensuales de los ingresos de los adultos mayores.

Cuánto cobro de jubilación en agosto 2025

Además del incremento por inflación, los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán un bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo está destinado exclusivamente a quienes perciben una única prestación y no superan el mínimo, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente al alza de precios.

Por lo tanto, los montos quedan establecidos de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $314.305,37 + bono de $70.000 = $384.305,37

Jubilación máxima: $2.114.977,59

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $251.444,30 + bono de $70.000 = $321.444,30

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez: $220.013,76 + bono de $70.000 = $290.013,76

El tope establecido para quienes perciban beneficios combinados no podrá superar los $379.294,80 durante el mes de agosto, incluyendo haberes y bonos extraordinarios.

Cuándo cobro mi jubilación en agosto, según la terminación del DNI

ANSES estableció un calendario escalonado para el pago de jubilaciones y pensiones, que varía según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y según el monto del haber.

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: 8 de agosto

DNI terminado en 1: 11 de agosto

DNI terminado en 2: 12 de agosto

DNI terminado en 3: 13 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: 14 de agosto

DNI terminado en 6: 18 de agosto

DNI terminado en 7: 19 de agosto

DNI terminado en 8: 20 de agosto

DNI terminado en 9: 21 de agosto

Pensiones no contributivas (PNC):

DNI terminado en 0 y 1: 8 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: 14 de agosto

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo:

DNI terminado en 0 y 1: 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: 28 de agosto

PUAM: cuánto se cobra en agosto 2025

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con una jubilación tradicional, también se ve alcanzada por el ajuste del 1,62% correspondiente a la inflación de junio.

El valor de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, lo que representa en agosto un total de $251.444,30. Además, quienes perciben solo esta prestación también reciben el bono extraordinario de $70.000, alcanzando así un monto total de $321.444,30.

Al igual que los demás beneficiarios, el total a cobrar está sujeto al tope general de $379.294,80, establecido para el mes en curso.

Cómo saber el día exacto de cobro

Todos los beneficiarios pueden consultar su fecha de cobro personalizada a través de los canales oficiales de ANSES:

En el sitio web oficial: www.anses.gob.ar

A través de la app Mi ANSES

Llamando al 130 (línea gratuita)

O directamente en la sección “Fecha y lugar de cobro” con CUIL

Conclusión

Con el ajuste mensual del 1,62% y el refuerzo extraordinario de $70.000, el Gobierno Nacional busca mantener el poder adquisitivo de los jubilados, pensionados y titulares de PUAM en un contexto de alta inflación. El cronograma escalonado por terminación de DNI y tipo de haber busca garantizar un proceso de pago ordenado y eficiente durante todo el mes de agosto 2025.