Garate inauguró la ampliación del CAPS en el barrio Fonavi.

Garate inauguró la ampliación del CAPS en el barrio Fonavi.

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, encabezó la inauguración de la ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio FONAVI, en el marco de una política sanitaria que el Municipio viene desarrollando desde hace un año y medio.

Durante el acto, Garate remarcó: “La salud de las familias tresarroyenses, nuestra prioridad”, y enumeró una serie de logros alcanzados: la creación del CAPS Municipal, el CAPS Ruta 3 Sur, la Unidad Sanitaria de Orense y el CAPS Copetonas.

Además, se incorporaron nuevos profesionales, herramientas para diversas especialidades, ambulancias, programas de telemedicina y capacitaciones, con la mirada puesta en mejorar la atención sanitaria en todo el distrito.

"Estamos dando grandes pasos que hacen la diferencia en cada establecimiento de salud del distrito. Todavía queda mucho por hacer y vamos a seguir por este camino en todas las localidades. Porque la salud de la comunidad es lo más importante", subrayó el jefe comunal.

Un aporte histórico para el Jardín Frutillita

En una nueva muestra de articulación entre el Municipio y la Provincia, se anunció un aporte económico de $12 millones destinado al fortalecimiento del Jardín Frutillita, una institución central en la contención y el cuidado de las infancias.

El anuncio se realizó durante una recorrida por el establecimiento, donde participaron el intendente Pablo Garate, el secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, y el director de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Martín Rodríguez Blanco.

“Frutillita es contención, es educación, es cuidado. Hoy damos este paso con responsabilidad y compromiso”, expresó el intendente.

Este convenio marca un nuevo avance en políticas públicas destinadas a quienes más lo necesitan, en línea con la consigna del gobierno local: "Más inversión para quienes están cerca de quienes más lo necesitan".

"El Tres Arroyos que construimos. Tres Arroyos cerca tuyo", concluyeron desde el Municipio.

Reconocimiento a vecinos con trayectoria en la Expo Gastronómica

En el marco de la Expo Gastronómica, la Dirección de Comercio, Industria y Emprendedurismo impulsó un reconocimiento a comerciantes locales con una larga trayectoria, como una manera de poner en valor el esfuerzo y el compromiso con la comunidad.

Los homenajeados fueron Coco Galilea, Jorge Rodera y Jesús Barbagallo, referentes de comercios emblemáticos como La Casa del Pantalón, Florería Rodera y Venecia Viajes y Turismo.

"Acompañamos a nuestros comerciantes locales y reconocemos su esfuerzo y trabajo de años", destacaron desde el Municipio, que celebró este emotivo encuentro y alentó a que se sigan cumpliendo más años de actividad junto a cada comercio tresarroyense.