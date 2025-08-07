Garate inauguró la ampliación del CAPS FONAVI y anunció fondos
El intendente Pablo Garate encabezó la inauguración del CAPS del barrio FONAVI, anunció un aporte millonario para el Jardín Frutillita y participó de un homenaje a comerciantes locales.Municipales07 de agosto de 2025Andrés Montero
El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, encabezó la inauguración de la ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio FONAVI, en el marco de una política sanitaria que el Municipio viene desarrollando desde hace un año y medio.
Durante el acto, Garate remarcó: “La salud de las familias tresarroyenses, nuestra prioridad”, y enumeró una serie de logros alcanzados: la creación del CAPS Municipal, el CAPS Ruta 3 Sur, la Unidad Sanitaria de Orense y el CAPS Copetonas.
Además, se incorporaron nuevos profesionales, herramientas para diversas especialidades, ambulancias, programas de telemedicina y capacitaciones, con la mirada puesta en mejorar la atención sanitaria en todo el distrito.
"Estamos dando grandes pasos que hacen la diferencia en cada establecimiento de salud del distrito. Todavía queda mucho por hacer y vamos a seguir por este camino en todas las localidades. Porque la salud de la comunidad es lo más importante", subrayó el jefe comunal.
Un aporte histórico para el Jardín Frutillita
En una nueva muestra de articulación entre el Municipio y la Provincia, se anunció un aporte económico de $12 millones destinado al fortalecimiento del Jardín Frutillita, una institución central en la contención y el cuidado de las infancias.
El anuncio se realizó durante una recorrida por el establecimiento, donde participaron el intendente Pablo Garate, el secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, y el director de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Martín Rodríguez Blanco.
“Frutillita es contención, es educación, es cuidado. Hoy damos este paso con responsabilidad y compromiso”, expresó el intendente.
Este convenio marca un nuevo avance en políticas públicas destinadas a quienes más lo necesitan, en línea con la consigna del gobierno local: "Más inversión para quienes están cerca de quienes más lo necesitan".
"El Tres Arroyos que construimos. Tres Arroyos cerca tuyo", concluyeron desde el Municipio.
Reconocimiento a vecinos con trayectoria en la Expo Gastronómica
En el marco de la Expo Gastronómica, la Dirección de Comercio, Industria y Emprendedurismo impulsó un reconocimiento a comerciantes locales con una larga trayectoria, como una manera de poner en valor el esfuerzo y el compromiso con la comunidad.
Los homenajeados fueron Coco Galilea, Jorge Rodera y Jesús Barbagallo, referentes de comercios emblemáticos como La Casa del Pantalón, Florería Rodera y Venecia Viajes y Turismo.
"Acompañamos a nuestros comerciantes locales y reconocemos su esfuerzo y trabajo de años", destacaron desde el Municipio, que celebró este emotivo encuentro y alentó a que se sigan cumpliendo más años de actividad junto a cada comercio tresarroyense.
Sujarchuk: "Todas las visitas del Gobernador implican un mejoramiento en el día a día de los vecinos"
El gobernador Axel Kicillof encabezó la inauguración de un nuevo Mercado Bonaerense Fijo en Escobar que promoverá el acceso a bienes esenciales con precios justos y sin intermediarios.
Revilla anunció la construcción de un playón deportivo en la Escuela Secundaria René Favaloro de Arribeños
En el marco de la entrega de mobiliario escolar a instituciones educativas del distrito, la intendenta Érica Revilla visitó la Escuela Secundaria René Favaloro de la localidad de Arribeños, donde anunció la próxima construcción de un playón deportivo en el patio del establecimiento.
Salazar presentó la nueva dependencia de Defensa Civil en San Pedro
El intendente destacó la importancia de esta incorporación para seguir mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias y fortalecer el trabajo conjunto con los organismos provinciales y locales.
Esteban Echeverría: Gray entregó instrumentos a un coro y se intensifican las obras
El intendente Fernando Gray entregó equipamiento al Coro Betania, mientras avanza la pavimentación en Monte Grande Sur y se renuevan luminarias LED en El Jagüel.
Entrevista GLP. Calles intransitables, falta de luminaria y abandono de espacios públicos: los reclamos que golpean la gestión de Pablo Barrena en Lobería
En Lobería, los vecinos denuncian que el intendente “no le presta la misma atención a todos los barrios”. La crisis habitacional, con la escasez de viviendas para alquilar, y el mal estado de la red vial agravan la situación. Además, la falta de médicos en centros de salud y el hospital municipal, junto a las demoras en los turnos, evidencian la incapacidad de Barrena para abordar las urgencias de la comunidad.
Encuesta caliente: los datos que preocupan a Javier Milei
Una encuesta en la Provincia de Buenos Aires agitó las aguas de cara al 7 de septiembre. ¿Quién lidera y por qué preocupa al oficialismo? Todos los números.
Entrevista GLP. “Lezama sigue siendo una delegación, está estancada”: apuntan contra Arnaldo Harispe por falta de propuestas y planificación para el desarrollo local
Vecinos de Lezama advierten que la gestión municipal es “apagada y mediocre”; denuncian déficit habitacional con barrios de viviendas paralizados hace años, una crisis sanitaria agravada por ambulancias fuera de servicio, salarios de pobreza y malas condiciones laborales para empleados municipales, ausencia de políticas sociales y un marcado retroceso de la ciudad.