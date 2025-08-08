El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la vicegobernadora Verónica Magario encabezaron la inauguración de la nueva Escuela Primaria N°218 en el municipio de La Matanza, donde además recorrieron los avances de las obras de repavimentación que se llevan a cabo en el barrio Sarmiento. Fue junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el intendente local, Fernando Espinoza.

"Traerán más dignidad"

Kicillof destacó que “vinimos para inaugurar una nueva escuela, recorrer las obras que están en marcha y firmar convenios que traerán más asfalto y dignidad a La Matanza”.

“También entregamos 430 escrituras gratuitas para reconocer el esfuerzo de muchas familias de trabajadores que pudieron acceder a la casa propia, pero que seguían esperando hace mucho tiempo contar con los títulos de propiedad que les brindan la tranquilidad de que nadie podrá quitarles lo que es suyo”, expresó.

“Uno ve que Javier Milei viene un rato a La Matanza solo para sacarse una foto, pero no se anima a caminar y recorrer los barrios porque allí se encontraría con las fábricas que cierran, los comercios que no venden y los trabajadores que no llegan a fin de mes”, expresó el Gobernador y añadió: “Los bonaerenses sabemos que así no se gobierna, y si no se lo podemos decir en persona, se lo vamos a decir el próximo 7 de septiembre cuando elijamos la boleta de Fuerza Patria, que es el instrumento para que haya más escuelas, más asfalto y mejores salarios”.

Detalles del nuevo establecimiento

A partir de una inversión de $401 millones, el nuevo establecimiento educativo ubicado en el barrio Arlt contará con 360 alumnos y alumnas, y permitirá descomprimir la matrícula de la EEP N°88. Además, las autoridades recorrieron los avances de obras de repavimentación en el barrio Sarmiento, que contemplan también la construcción de redes pluviales, viales y eléctricas; veredas; instalación de equipamiento urbano; parquización y forestación.

Por su parte, Magario subrayó: “Los que gobernamos debemos elegir si priorizamos a los que más tienen o a los que más lo necesitan: nosotros vamos a seguir levantando las banderas y defendiendo los derechos del pueblo trabajador bonaerense”. “Aún faltan más escuelas, más hospitales y más cloacas en la Provincia: eso se logra con inversión y trabajo como el que venimos haciendo hace cinco años, no frenando toda la obra pública como hace el Gobierno nacional”, agregó.

Asimismo, Kicillof y la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios, firmaron un convenio para destinar $5.930 millones a la pavimentación, construcción de veredas e iluminación en el barrio 17 de Marzo. Durante la jornada, se realizó también la entrega de 430 escrituras a familias del distrito en el marco del proceso de regularización dominial.

Al respecto, Espinoza sostuvo: “El momento de recibir la escritura va a quedar grabado para siempre en la memoria de las familias de La Matanza: para esto está el Estado, para transformar necesidades en actos de justicia social”.

“La espera para muchos bonaerenses se terminó gracias a la decisión política de un gobierno que asume sus responsabilidades y hace valer los derechos de los ciudadanos: estas escrituras no son un regalo, son un derecho de las familias de La Matanza y de toda la provincia”, subrayó Larroque.

Participaron también el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; la secretaria general de Gobierno de La Matanza, Silvia Francese; el vicepresidente del Concejo Deliberante, Sergio Landin; el secretario general de UOCRA La Matanza, Enrique Cayuqueo; el dirigente Roberto Feletti; la directora de la EEP Nº88, Flavia Calarota; concejales, concejalas y funcionarios municipales.