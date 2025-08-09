Kicillof inauguró la Casa de la Provincia en Mar Chiquita

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó la inauguración de la Casa de la Provincia en Santa Clara del Mar.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó la inauguración de la Casa de la Provincia en Santa Clara del Mar.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó la inauguración de la Casa de la Provincia en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita. Lo acompañaron la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente local, Walter Wischnivetzky; la titular de ANSES, Fernanda Raverta; y el director de Aguas Bonaerenses (ABSA), Jorge Paredi.

En su discurso, Kicillof resaltó que “promover el federalismo implica que el Estado provincial esté presente en los 135 municipios”. La obra, que demandó una inversión de $2.721 millones, beneficiará a más de 33.000 vecinos y centralizará trámites de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el IPS, además de sumar un punto de Banco Provincia, cajero automático y terminal de Provincia NET Pagos.

En medio de su discurso, el mandatario provincial volvió a cuestionar las políticas económicas de Javier Milei: “Aunque no contemos con el acompañamiento de un Gobierno nacional que asfixia a la provincia, no nos va a escuchar insultando ni degradando al otro: vamos a seguir trabajando e invirtiendo en salud y educación”, afirmó.

Además, dejó una señal política clara: “Así como estuvimos en la calle acompañando a nuestro pueblo en cada manifestación, ahora estamos planteando una alternativa con Fuerza Patria para canalizar la bronca y frenar a Milei”.

Más obras y equipamiento para Mar Chiquita

Durante la jornada, la Provincia entregó una ambulancia de alta complejidad, la número 380 desde el inicio de la gestión, un camión de caja abierta para la gestión de residuos y una retroexcavadora en el marco del Plan de Mejora de Caminos Rurales.

En educación, Kicillof y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, anunciaron que la Escuela Secundaria Agraria N°1 "Nicanor Ezeyza" tendrá una orientación técnica en Pesca y Acuicultura, la primera en la provincia. También se firmó un convenio para retomar las obras de la Escuela Técnica N°2, paralizadas por el Gobierno nacional.

“Es importantísimo para los intendentes contar con una Provincia que escucha las necesidades de cada distrito y las transforma en respuestas concretas. Mientras nos encontramos con un Gobierno nacional que se corre de sus deberes, esta jornada representa todo lo contrario: más cercanía entre el Estado y nuestra gente para que puedan vivir mejor", finalizó el intendente Wischnivetzky.

¿Considera que la situación económica puede generar un aumento de protestas y/o cacerolazos? Si No No sabe



