Javier Milei habló en cadena nacional para anunciar dos medidas que, según él, buscan “amurallar el déficit cero y la política monetaria”. La primera es la prohibición de que el Tesoro solicite financiamiento al Banco Central para cubrir gastos. La segunda, un proyecto de ley que penalice a legisladores y funcionarios que aprueben presupuestos con déficit fiscal.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, sostuvo el mandatario desde el Salón Blanco de la Casa Rosada. Además, advirtió al Congreso: “Si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

El mensaje llegó luego de una semana complicada para el oficialismo en el Congreso, donde perdió 12 votaciones seguidas, incluyendo leyes de financiamiento universitario, apoyo al Hospital Garrahan y rechazo a decretos que eliminaban organismos públicos.

Críticas duras desde la oposición

La diputada Margarita Stolbizer (GEN) cuestionó con dureza al presidente: “Quiere penalizar, no respetar el Presupuesto, y todo el conflicto tiene como causa que no lo tenemos. Porque el Presidente no quiere tener Presupuesto y se maneja con el de Alberto Fernández para manejar los recursos a su antojo, darle a los ricos y condenar a los pobres, a los jubilados, a los enfermos. Miente, miente y algo quedará”. También lo calificó como “un presidente horrible” y consideró que su discurso “lo escribió Conan”.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Strada sugirió que el mensaje buscó desviar la atención: “¿Será, Milei, que estás preocupado por el próximo dato de inflación y le querés echar la culpa al Congreso un viernes a la noche con un no-anuncio?”.

Su compañero de bancada, Leandro Santoro fue más allá: “Si vetás todo no es responsabilidad fiscal, es fanatismo ideológico. ¿Financiar el Garrahan rompe el equilibrio fiscal? Dejen de mentir”.

El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi afirmó que “plata hay, lo que no hay es decisión política para mejorar la vida” de jubilados, personas con discapacidad, docentes y trabajadores. Nicolás del Caño (PTS) denunció que “le robó 2,1 millones de pesos a cada jubilado” y Myriam Bregman calificó las medidas como “ilegales” y “monárquicas”.

Desde la izquierda, Jorge Altamira ironizó: “Milei nos invitó a ‘que los saquemos con los pies adelante’. La frase de la previa al derrumbe”.

Firme respaldo oficialista

En contraste, desde el oficialismo salieron a respaldar el discurso. El vocero presidencial, Manuel Adorni, repitió: “El equilibrio fiscal no se negocia”.

Patricia Bullrich celebró la “claridad” del mensaje y pidió “fortalecer el cambio” en el Congreso. Daniel Scioli habló de un “rumbo claro y valiente”, mientras Luis Petri lo consideró “histórico por el contenido y el momento”.

Martín Menem instó a “pintar de violeta cada rincón del país” y el diputado Santiago Santurio defendió que “ajustar al Estado es defender a los más vulnerables”.

Un debate abierto en el Congreso

El proyecto para penalizar el déficit fiscal aún no ingresó formalmente al Congreso, pero ya cosecha adhesiones y rechazos tajantes. Mientras Milei busca blindar su programa económico a dos meses de las elecciones, la oposición advierte que las medidas podrían ser inconstitucionales y afectar áreas sensibles como salud, educación y políticas sociales.