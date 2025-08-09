Crece la desaprobación a Milei según nueva encuesta nacional

Crece la desaprobación a Milei según una nueva encuesta nacional
La imagen del gobierno de Milei sigue perdiendo terreno mientras crecen las críticas y la oposición se posiciona como alternativa para las elecciones.Encuestas09 de agosto de 2025Pamela Orellana
Una nueva encuesta nacional confirma la caída en la aprobación del gobierno de Javier Milei, mientras que la oposición se fortalece y otros dirigentes del oficialismo logran mejores índices de imagen.
Evaluación negativa en aumento
Según el último informe de humor político y social realizado por las consultoras DAlessio IROL - Berensztein entre el 30 y 31 de julio de 2025, la gestión de Milei acumula ya cuatro meses consecutivos de caída en su valoración positiva.
El 55% de los argentinos evalúa negativamente al gobierno nacional, dos puntos más que en junio y sólo un punto por debajo del máximo histórico registrado en abril de 2024. En contraste, la imagen positiva se ubicó en un 43%, con una caída de tres puntos respecto al mes anterior.
Esta tendencia negativa se profundiza según la identificación partidaria de los encuestados: el 96% de los votantes de Unión por la Patria (UP) —opositores directos de Milei en el balotaje de 2023— desaprueba la gestión, manteniéndose igual que en el mes previo. En cambio, dentro del electorado de La Libertad Avanza (LLA), partido oficialista, la aprobación se mantuvo en un 74%, aunque con una baja de cuatro puntos.
Francos supera a Milei y Bullrich en imagen
Un dato que preocupa aún más al presidente Milei es el liderazgo en imagen política que ostenta el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dirigente también de LLA. Por segunda vez consecutiva, Francos encabeza el ranking con un 43% de imagen positiva, superando tanto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (41%) como a Javier Milei y el diputado nacional José Luis Espert, que alcanzaron un 39% cada uno.
Este fenómeno indica una distancia creciente entre la aceptación al mandatario y figuras claves del propio oficialismo, mientras la oposición sigue capitalizando el descontento social.
Contexto de la encuesta y escenario político
La medición se realizó justo antes de que Milei oficializara el veto a las leyes de aumento de jubilaciones, restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, medidas que generaron fuerte rechazo en distintos sectores y en la oposición política. Estas iniciativas forman parte de la estrategia del presidente para blindar el equilibrio fiscal, pero parecen impactar negativamente en su imagen pública.
Un desafío para Milei de cara a las elecciones
La encuesta representa un nuevo desafío para Milei a poco menos de dos meses de las elecciones nacionales del 26 de octubre, con un panorama donde la popularidad del gobierno se deteriora y el desgaste del líder libertario se refleja tanto en su aprobación como en su capacidad de atraer votos fuera de su base dura.
Por su parte, todo el arco opositor observa con atención estas cifras y podría encontrar en este escenario una oportunidad para ganar terreno en la batalla política que se avecina.
Encuesta sacude al oficialismo: ¿hay vuelta atrás con la economía?
Una encuesta nacional muestra que la desaprobación al Gobierno crece sin freno y la economía mete miedo: ¿qué piensa hoy el votante argentino?
Encuesta explosiva: Las candidaturas testimoniales, bajo la lupa
Una encuesta revela rechazo transversal a las candidaturas testimoniales: hasta votantes de Unión por la Patria las consideran engañosas. Enterate los detalles.
Encuesta caliente: los datos que preocupan a Javier Milei
Una encuesta en la Provincia de Buenos Aires agitó las aguas de cara al 7 de septiembre. ¿Quién lidera y por qué preocupa al oficialismo? Todos los números.
Ranking de gobernadores: quiénes ganan y pierden imagen en agosto
El ranking de imagen de gobernadores de agosto 2025, elaborado por CB Consultora, arrojó un nuevo podio entre los 24 mandatarios provinciales.
Encuesta caliente: los datos que preocupan a Javier Milei
Una encuesta en la Provincia de Buenos Aires agitó las aguas de cara al 7 de septiembre. ¿Quién lidera y por qué preocupa al oficialismo? Todos los números.
Listas, impugnaciones y testimoniales: qué resolvió la Junta Electoral bonaerense
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires confirmó candidaturas, resolvió impugnaciones y autorizó listas oficiales para las elecciones del 7 de septiembre.
Clausura 2025: San Lorenzo y Estudiantes son líderes tras la cuarta fecha parcial
El Ciclón venció 1-0 a Vélez y el Pincha superó 2-1 a Independiente Rivadavia, quedando como únicos punteros en sus grupos. Gimnasia también ganó. Cómo siguen la fecha, las tablas y la lucha por el descenso.