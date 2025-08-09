Rossi: “Hay un hartazgo social que Milei no lee”

El exministro de Defensa y exjefe de Gabinete, Agustín Rossi, cargó contra el Gobierno nacional tras la derrota legislativa que sufrió en el Congreso. En diálogo con Splendid AM 990, advirtió sobre un “hartazgo social que el Presidente no lee" y acusó al oficialismo de “pensar la economía al revés”.

Rossi sostuvo que las políticas económicas impulsadas por la administración libertaria están profundizando el malestar ciudadano. Según explicó, el ajuste se convirtió en el eje central de la gestión, priorizando el superávit fiscal y el pago de deuda externa por sobre el bienestar de la población.

“Se está recortando en áreas esenciales, debilitando la capacidad del Estado para atender necesidades básicas, mientras se protege a sectores como la minería y el agro”, lanzó el dirigente peronista.

Impacto del ajuste en los sectores más vulnerables

El exfuncionario señaló que, en los últimos meses, las medidas de recorte golpearon con fuerza a jubilados, beneficiarios de pensiones y personas con discapacidad. En contraste, aseguró que los sectores económicos más concentrados fueron beneficiados. “Para algunos no hay plata, para otros sí. Es una doble vara que la gente percibe y rechaza”, cuestionó Rossi, apuntando a lo que considera una gestión con prioridades distorsionadas.

Asimismo, centró sus críticas en la administración de las reservas internacionales. Acusó al Gobierno de tener “una verdadera adicción” a utilizar dólares para sostener un tipo de cambio artificialmente bajo, en lugar de destinarlos a políticas productivas que impulsen la economía real.

Para el exministro, el problema de fondo es la escasez de divisas, una situación que, advierte, no se resolverá mientras la estrategia oficial se limite a medidas financieras de corto plazo.