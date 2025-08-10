El Banco Central publicó el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que reúne las proyecciones de 41 especialistas de consultoras y bancos sobre la economía argentina para los próximos meses. El informe, realizado a fines de julio, muestra que el dólar oficial podría superar los $1.400 para fin de año, mientras la inflación seguiría bajando lentamente y la economía crecería a un ritmo moderado.

Un dólar que sigue subiendo, pero sin impacto inmediato en precios

Para diciembre, los expertos esperan un dólar promedio de $1.405, lo que representa una suba importante respecto a las previsiones del mes pasado. En agosto, la estimación es de alrededor de $1.315. Este aumento se da en un contexto de fuerte volatilidad en el dólar financiero, que en un mes pasó de poco más de $1.200 a superar los $1.350.

Sin embargo, la mayoría de los analistas considera que esta suba no se trasladará rápido a los precios de los productos, en parte porque el consumo sigue débil, la circulación del dinero está controlada y hay regulaciones sobre ciertos precios. La inflación para julio se proyecta en 1,8% mensual, una cifra parecida a la esperada para agosto, y se espera que siga bajando lentamente en los próximos meses.

Crecimiento económico moderado y un desempleo que preocupa

El Producto Bruto Interno (PBI), que mide la actividad económica, mostró un crecimiento del 0,8% entre abril y junio, pero se espera que este ritmo se desacelere un poco en el tercer trimestre. Para todo 2025, se mantiene la expectativa de un aumento del 5%, un número positivo pero que también refleja un contexto de desafíos.

En cuanto al empleo, la tasa de desempleo ronda el 7,6% en el segundo trimestre y se espera que baje levemente al 7% para fin de año. Aunque todavía es alta, esta ligera mejora puede ser un alivio para muchos trabajadores.

Tasas de interés y comercio exterior en línea con las expectativas

Las tasas de interés para plazos fijos grandes se proyectan en torno al 35% anual en agosto, con una caída prevista a casi 30% para diciembre. En comercio exterior, el país espera un superávit —es decir, que venda más productos al exterior de lo que importa— de unos 6.500 millones de dólares en 2025.

Por su parte, las cuentas públicas mostrarían un superávit fiscal primario de más de 13 billones de pesos, lo que indica que el Estado prevé gastar menos de lo que ingresa, un dato clave para las finanzas nacionales.

Un escenario con estabilidad relativa pero con incertidumbre política

En resumen, el informe del Banco Central refleja expectativas de estabilidad relativa: un dólar oficial que sigue aumentando, pero sin una aceleración fuerte de la inflación; una economía que crece pero con signos de desaceleración; y una leve mejora en el empleo.

Sin embargo, el informe advierte que estas proyecciones podrían modificarse si la volatilidad financiera aumenta o si tras las elecciones legislativas se implementan cambios en las políticas económicas actuales.