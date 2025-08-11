En el barrio Los Pinos de Parada Robles finalizó el tramo de pavimentación proyectado para esta etapa. Las tareas incluyeron el asfaltado de la calle Formosa y la calle Santa Fe, que ahora conecta directamente con la colectora de la Ruta 8.

Este avance mejora de manera significativa la transitabilidad y la conectividad para vecinos y vecinas del barrio, facilitando los traslados diarios y potenciando el desarrollo local.

Desde el municipio confirmaron que en los próximos días continuarán las intervenciones en el barrio Parque Exaltación, en el marco de un plan de obras que busca integrar diferentes zonas del distrito.

Pavimentación en marcha en Parada Robles

Además de la finalización en el barrio Los Pinos, la pavimentación continúa en otros sectores de Parada Robles. Las obras, que se extienden a lo largo de la calle Santa Fe y la calle Formosa, se desarrollan con la premisa de mejorar la conectividad y la calidad de vida de los habitantes.

Las autoridades recomendaron circular con precaución en las zonas de trabajo y pidieron disculpas por las molestias ocasionadas, dado que algunas tareas se realizan hasta la noche. “Con compromiso y planificación, seguimos sumando calles pavimentadas que conectan barrios, impulsan el desarrollo y hacen crecer a nuestro distrito”, señalaron desde la comuna.

Festejos patronales en Diego Gaynor

La vida social y cultural del municipio también tuvo su espacio de celebración. Diego Gaynor vivió sus Festejos Patronales 2025, que incluyeron el acto protocolar y el tradicional desfile de instituciones y centros tradicionalistas, una costumbre que se mantiene año tras año y que refuerza el sentido de pertenencia de la comunidad.

El evento ofreció a los presentes espectáculos artísticos para todos los gustos. El músico Felipe Ruiz brindó su show en la jornada, y el cierre estuvo a cargo de “Ale Cardozo y El Legado de Los Charros”, que animaron con su repertorio a vecinos y visitantes.

Desarrollo y comunidad: un mismo horizonte

En Exaltación de la Cruz, la obra pública y las tradiciones van de la mano. La finalización de nuevas calles asfaltadas, el avance de obras en distintos barrios y la realización de eventos que convocan a la comunidad muestran una gestión que combina infraestructura y fortalecimiento de la identidad local.