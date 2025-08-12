Wischnivetzky: "Milei abandona y Kicillof reconstruye"
El intendente de Mar Chiquita destacó que, junto a Provincia, firmó el acta para terminar "una obra clave que fue abandonada por el gobierno nacional: La Escuela Secundaria Técnica N°2 de Camet Norte".Municipales12 de agosto de 2025Soledad Castellano
"Junto al gobernador Axel Kicillof y el director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni, firmamos el acta para terminar una obra clave que fue abandonada por el gobierno nacional: La Escuela Secundaria Técnica N°2 de Camet Norte", destacó desde sus redes el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky.
"Con recursos provinciales y municipales, seguimos apostando a la educación pública y a que nuestros jóvenes tengan las oportunidades que merecen", dijo.
"Milei tiene una crueldad pocas veces vista"
Desde X, Wischnivetzky agregó "En tiempos difíciles para todos los argentinos, con un presidente que se corre de sus obligaciones y que tiene una crueldad pocas veces vista, hay un estado provincial presente que da respuesta a las necesidades de nuestra comunidad".
Bouvier entregó escrituras a trece familias de Rojas
El intendente de Rojas, Román Bouvier, otorgó las escrituras que se enmarcan en la Ley 24374.
Plan vial histórico: suman 72 cuadras más al programa de repavimentación en Bahía Blanca
El Municipio, con financiamiento provincial, recibió propuestas para repavimentar 72 cuadras distribuidas en distintos barrios.
Alak inauguró el Centro Integral de Niñez y Adolescencia
El intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak, dijo que el objetivo es brindar respuesta a la realidad que atraviesan niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y en conflicto con la ley penal.
Acerbo remarcó su compromiso con obras de infraestructura escolar
El jefe comunal de Daireaux, Alejandro Acerbo, visitó la Escuela Secundaria n°4 y se comprometió a realizar obras de refacción y mejoras.
Rugby Championship: Los Pumas y All Blacks se miden en Córdoba
Los Pumas reciben a Nueva Zelanda en Córdoba por el Rugby Championship. Conocé la lista de jugadores y cómo conseguir tu entrada para el partido.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Nuevo ranking de intendentes reacomoda el mapa político
Una nueva encuesta en el GBA dejó subas, caídas y un ascenso que pocos esperaban. El tablero político del conurbano se mueve fuerte: Todos los números.