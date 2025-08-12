Wischnivetzky: "Milei abandona y Kicillof reconstruye"

El intendente de Mar Chiquita destacó que, junto a Provincia, firmó el acta para terminar "una obra clave que fue abandonada por el gobierno nacional: La Escuela Secundaria Técnica N°2 de Camet Norte".

"Junto al gobernador Axel Kicillof y el director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni, firmamos el acta para terminar una obra clave que fue abandonada por el gobierno nacional: La Escuela Secundaria Técnica N°2 de Camet Norte", destacó desde sus redes el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky.

"Con recursos provinciales y municipales, seguimos apostando a la educación pública y a que nuestros jóvenes tengan las oportunidades que merecen", dijo.

chavesLucía Gómez encabezó acto de firma de escrituras

"Milei tiene una crueldad pocas veces vista"

Desde X, Wischnivetzky agregó "En tiempos difíciles para todos los argentinos, con un presidente que se corre de sus obligaciones y que tiene una crueldad pocas veces vista, hay un estado provincial presente que da respuesta a las necesidades de nuestra comunidad".

