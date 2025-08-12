Alak inauguró el Centro Integral de Niñez y Adolescencia

El intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak, dijo que el objetivo es brindar respuesta a la realidad que atraviesan niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y en conflicto con la ley penal.

Municipales12 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak, inauguró el Centro Integral de Niñez y Adolescencia.

Alak

"El espacio funcionará en 10 entre 39 y 40, las 24 horas, los 7 días de la semana, como un espacio de cuidado, contención y de abordaje interdisciplinario, garantizando condiciones dignas de alojamiento, en articulación con los sistemas de protección y responsabilidad penal juvenil", comentó el alcalde desde sus redes.

chavesLucía Gómez encabezó acto de firma de escrituras

E indicó "El objetivo de esta política es brindar respuesta a la realidad que atraviesan niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y en conflicto con la ley penal, articulando con organismos provinciales, municipales competentes y organizaciones de la comunidad".

¿Considera que la situación económica puede generar un aumento de protestas y/o cacerolazos?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
chaves

Lucía Gómez encabezó acto de firma de escrituras

Soledad Castellano
Municipales12 de agosto de 2025

Veintiséis familias de Adolfo G. Chaves firmaron sus escrituras. El acto contó con la presencia de la intendenta Lucía Gómez, funcionarios municipales y representantes de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado