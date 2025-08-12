El intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak, inauguró el Centro Integral de Niñez y Adolescencia.

"El espacio funcionará en 10 entre 39 y 40, las 24 horas, los 7 días de la semana, como un espacio de cuidado, contención y de abordaje interdisciplinario, garantizando condiciones dignas de alojamiento, en articulación con los sistemas de protección y responsabilidad penal juvenil", comentó el alcalde desde sus redes.

E indicó "El objetivo de esta política es brindar respuesta a la realidad que atraviesan niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y en conflicto con la ley penal, articulando con organismos provinciales, municipales competentes y organizaciones de la comunidad".