Acerbo remarcó su compromiso con obras de infraestructura escolar

El intendente Alejandro Acerbo, acompañado por el director de Despacho Juan Coito, visitaron la Escuela Secundaria N° 4, donde mantuvo un encuentro con la directora del establecimiento, Candela Blanco, y miembros del equipo docente y no docente.

En la reunión, el intendente asumió el compromiso de realizar la pintura completa del edificio, tanto en su interior como en el exterior, además de ejecutar las refacciones necesarias para mejorar las condiciones edilicias.

Asimismo, en el marco del diálogo mantenido con el personal de la institución, se acordó avanzar en mejoras específicas en la cocina y las aulas, con el objetivo de optimizar los servicios que se brindan a la comunidad educativa.

Esta visita forma parte de una agenda de trabajo que el Intendente Acerbo sostiene con las instituciones educativas del distrito desde el inicio de su gestión.

Apertura de sobres para la licitación del Playón Deportivo de la EP de Salazar

Se realizó la apertura de sobres para la licitación del playón deportivo de la Escuela Primaria N° 34 de Salazar, con la presentación de dos oferentes.

El acto contó con la presencia del secretario de Gobierno, Roberto Serra; el director de Despacho, Juanma Coito; la directora de Compras y Suministro, Noelia López; el secretario de Obras y Planeamiento, José Zubiría; la delegada de Salazar, Marcela Torres; la inspectora de primaria, Victoria Rodríguez; la directora de la institución, Cecilia Pantanali; e integrantes de la Comisión Cooperadora.

Esta obra representa un paso importante para fortalecer la infraestructura escolar promoviendo el deporte y la actividad física.