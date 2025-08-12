Bouvier entregó escrituras a trece familias de Rojas

El intendente de Rojas, Román Bouvier, otorgó escrituras a trece familias. En esta oportunidad, las escrituras entregadas se enmarcan en la Ley 24374, las cuales son avaladas ante la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

Precisamente el acto fue encabezado por el Intendente Román Bouvier, junto al Director Provincial de Acciones Escriturarias, Ariel Trovero; acompañados por el Secretario Municipal de Seguridad, Esteban Di Camillo; la Subdirectora de Regulación Dominial, Alicia Cristòfol; la Directora Provincial de Articulación Regional del Ministerio de la Comunidad, Cecilia Silva y familiares de los vecinos que recibieron sus escrituras.

Los expedientes se tramitan de forma gratuita por el Municipio de Rojas a través del área de Regularización Dominial que gestiona cada una de estas presentaciones de los vecinos.

Celebración del 114ª Aniversario de Los Indios

Los festejos se desarrollaron este domingo 10 de agosto en el salón del Club Los Indios con un almuerzo.

En ese contexto de camaradería, se compartieron anécdotas y se escucharon las palabras del intendente Román Bouvier y el Delegado Municipal, Daniel Anseras. Ambos estuvieron acompañados por la Secretaria de Desarrollo Humano, Victoria Stodart; la Secretaria de Desarrollo Social, Ángeles Zarantonelli; la Directora de Coordinación de la Juventud, Berenice Rotilli y el Concejal, Leonardo Veliz.

Se conto con la presencia de banderas ceremoniales de la institución educativa del lugar, del puesto policial y del Centro Tradicionalista de Los Indios.

El ex vecino Juan Carlos Belloni, integrante del Rotary Club de Carapachay, hizo entrega de donaciones al Jirim N° 4, Escuela N °5 Cornelio Saavedra de la localidad y de insumos para el Hospital Municipal Unzué. Otro de los momentos emotivos fue el reconocimiento de autoridades policiales al Delegado Daniel Anseras.