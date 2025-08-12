El Municipio de Benito Juárez realizó la entrega de 58 neumáticos destinados a los vehículos que patrullan todo el distrito. El equipamiento beneficiará a la Estación Comunal, la Subestación de Villa Cacique-Barker, los destacamentos de Estación López y Tedín Uriburu, y el Comando de Prevención Rural.

La compra se concretó mediante una licitación pública con la participación de 14 oferentes, resultando adjudicada a la firma Neumacentro S.A. de Olavarría, con una inversión superior a $13 millones.

El acto de entrega contó con la presencia del intendente Julio César Marini, el secretario de Seguridad Gustavo Infantino, el director de Relaciones con la Comunidad e Instituciones Andrés Marini, y autoridades policiales del distrito. La medida se enmarca en el compromiso municipal con la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Juárez, sede de la Etapa Interregional de los Juegos Bonaerenses 2025

En paralelo, se anunció que Benito Juárez será una de las ocho sedes interregionales de los Juegos Bonaerenses 2025, recibiendo a más de 2.000 participantes los días 23 y 24 de septiembre.

El intendente Marini estuvo acompañado por el director general de Deportes Luciano Silva, el director Juan Pablo Conde, y el director de Juegos Bonaerenses Eugenio Achinelly durante la presentación.

Inversión en infraestructura deportiva

Para este evento, el Estado Municipal, a través de la Secretaría de Infraestructura, destinará más de $10.000.000 a la construcción de un nuevo predio deportivo de arena, que contará con una cancha de Fútbol Playa y dos canchas de Handball Playa.

“La idea es poder posicionar a Benito Juárez en el mapa deportivo de la Provincia (...) Hacer conocer nuestra ciudad, nuestra infraestructura, nuestra gente y nuestra forma de trabajar”, expresó Luciano Silva.

Además del nuevo predio, se utilizarán instalaciones como el Polideportivo Municipal, la Pista de Atletismo, el CEF N°50, la cancha de Onas Rugby Club, del Club Social y Deportivo Argentino y del Club Atlético Juarense.

Reconocimiento a la calidad de las instalaciones

Por su parte, Achinelly destacó: “Las instalaciones son de primera. Ya teníamos conocimiento de eso, y es importante —para quienes llevamos muchos años en la actividad deportiva— encontrarnos con funcionarios que comprenden que el deporte y la cultura son una inversión”.

Seguridad y deporte como ejes de gestión

Ambos anuncios —el refuerzo de equipamiento policial y la organización de un evento deportivo de alcance provincial— muestran la estrategia municipal de combinar acciones inmediatas para la seguridad ciudadana con inversiones en infraestructura que promuevan el desarrollo y la visibilidad de Benito Juárez en la Provincia.