Ferraris: “Es un paso histórico para Leandro N. Alem”

Ferraris anunció la llegada de una mega planta de maní que creará más de 100 empleos en Leandro N. Alem

En el Aula Magna del Centro Universitario de Vedia, el intendente municipal Carlos Ferraris encabezó una conferencia de prensa junto a los principales medios de la región. En este marco, dio a conocer un anuncio considerado de gran relevancia para el desarrollo productivo y laboral del distrito.

La llegada de una empresa de trayectoria internacional

Ferraris informó que la Aceitera General Deheza (AGD), reconocida compañía con sede central en Córdoba y una extensa trayectoria en la industria alimenticia y exportadora, concretó la compra de un predio de 90 hectáreas en el distrito de Leandro N. Alem. El objetivo es instalar allí una mega planta de procesamiento de maní que tendrá un fuerte impacto económico y social en la región.

Empleo y proyección industrial

De acuerdo con lo anunciado, el proyecto permitirá la creación de más de 100 puestos de trabajo directos en distintas especialidades, potenciando el empleo local y reforzando el perfil industrial del distrito.

La ubicación elegida para la planta será estratégica: sobre la Ruta Nacional N° 7, entre Vedia y Alberdi, en cercanías de Perkins.

Infraestructura y logística de exportación

La futura planta contará con un tendido eléctrico especial desde Junín para asegurar el suministro de energía sin afectar a los vecinos.

Se prevé que más de 300 camiones transporten el maní pelado desde la planta hasta el Puerto de Buenos Aires, desde donde se exportará principalmente a los mercados de Europa.

Tiempos de ejecución

El inicio de las obras está programado para 2025, con el objetivo de que la planta esté en funcionamiento en el año 2027.

Palabras del Intendente

Ferraris destacó la importancia del proyecto para la comunidad: “Este es un paso histórico para nuestro distrito: más trabajo, más oportunidades de capacitación y un futuro industrial fortalecido”.