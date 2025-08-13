En la antesala de la definición de candidaturas de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas nacionales, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desmintió que su nombre vaya a figurar en las boletas del oficialismo. “No voy a ser candidato a senador”, afirmó el funcionario, cerrando así las especulaciones que circularon durante las últimas semanas.

El dirigente explicó que, si bien su nombre sonó como uno de los posibles convocados por el presidente Javier Milei, no está dispuesto a dejar su actual cargo. “No, no voy a ser candidato a senador”, remarcó, aclarando que ni siquiera recibió una propuesta concreta. “Primero, nadie me dijo nada y, aunque me lo dijeran, no lo sería”, sostuvo.

Motivos de su decisión

Francos señaló que su principal razón para no sumarse a la contienda electoral es su compromiso con la gestión actual. “No tengo ganas de estar en medio de una campaña electoral cuando tengo tantas cosas que hacer como jefe de Gabinete“, expresó. Además, afirmó que no cree que el mandatario le pida presentarse como legislador nacional.

Visión sobre el Congreso y el escenario político

El jefe de Gabinete también se refirió al contexto “áspero” que atraviesa el Congreso de la Nación. Según Francos, en los meses previos a las elecciones es habitual que la oposición despliegue diversas estrategias políticas. “Es la política argentina, es pasar de tener conversaciones de acuerdo a pasar a este tipo de situaciones como la que pasó la semana pasada o la que puede llegar a pasar si juntan el quórum en las próximas sesiones“, indicó.

Pese a este panorama, el funcionario dijo no sentirse preocupado y proyectó un futuro más favorable para el oficialismo. “Me imagino cuál va a ser el resultado de octubre y quiero verme en el Congreso del 10 de diciembre, donde las cosas para nosotros van a ser mucho más sencillas que lo que son ahora“, sostuvo.

Proyecciones electorales

Francos anticipó que La Libertad Avanza tendrá una representación legislativa más robusta luego de las elecciones. “Vamos a tener un bloque más grande. Seguramente vamos a tener un bloque importante en La Matanza, donde vamos a poder luchar“, vaticinó.

Respecto a la Provincia de Buenos Aires, donde se votará el 7 de septiembre, optó por la cautela, aunque deslizó un pronóstico alentador: “Creo que vamos a sorprender con los números”.

La Matanza y el kirchnerismo

En relación con la Tercera Sección electoral, reconocida como un bastión histórico del peronismo, Francos manifestó: “Yo creo que paliza no va a haber”. Sobre el municipio de La Matanza, reiteró su optimismo: “Me parece que en la elección de La Matanza vamos a dar una sorpresa en los números“.

El funcionario criticó la gestión local y sugirió que la postulación de Verónica Magario como vicegobernadora tuvo como fin contener al intendente Fernando Espinoza. “Obviamente que el kirchnerismo tiene una gran organización montada sobre el Estado municipal que ha hecho pelota de paso La Matanza”, señaló. “La tuvieron que poner de candidata a la vicegobernadora para tratar de equilibrar al propio Espinoza”, evaluó.

“Nunca más” como lema de campaña

Por último, Francos defendió el uso del lema “Nunca más” en clave electoral. “Este nunca más lo planteamos en una disputa política donde el kirchnerismo destruyó la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

En sintonía con esto, aseguró que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es consciente de la situación provincial. Según el jefe de Gabinete, ella le habría aconsejado al gobernador Axel Kicillof no desdoblar las elecciones. “Le dijo: ‘No separes, porque si separas se va a juzgar la gestión provincial’”, concluyó.