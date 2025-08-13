Congreso avanza en la investigación por el fentanilo letal
Diputados busca que Salud y ANMAT den explicaciones por las 90 muertes con fentanilo contaminado. El caso golpea al sistema sanitario. Todos los detalles.Legislativas13 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), convocó a una reunión urgente para este miércoles a las 9 con el objetivo de avanzar en proyectos que exigen explicaciones al Ministerio de Salud y a la ANMAT por las muertes provocadas por fentanilo inyectable contaminado.
Los proyectos que buscan respuestas oficiales
Yedlin y la diputada Victoria Tolosa Paz presentaron iniciativas para que el Poder Ejecutivo detalle la cantidad de casos confirmados, probables y sospechosos, el número total de fallecidos y la cronología de los hechos.
Además, se solicita a la ANMAT que informe qué medidas adoptó desde que se detectaron los primeros casos, si existieron fallas en los sistemas de control y trazabilidad de medicamentos, y que identifique de forma precisa los lotes involucrados.
Los laboratorios bajo la lupa
El pedido incluye datos sobre inspecciones y auditorías realizadas en los últimos cinco años a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., así como el listado de instituciones de salud —públicas y privadas— que recibieron los lotes contaminados.
Tolosa Paz advirtió que las muestras analizadas por el Instituto Malbrán revelaron la presencia de bacterias peligrosas como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, ambas multirresistentes y con alto riesgo de letalidad en pacientes críticos.
Reclamos de familiares y pedido de emergencia sanitaria
Mientras tanto, familiares de las víctimas exigieron en el Congreso que se declare la emergencia sanitaria y se prohíba el uso de fentanilo en todo el país. También reclamaron la detención del dueño del laboratorio involucrado.
Alejandro Ayala, hermano de una de las víctimas, denunció: "Es una crisis sanitaria, una emergencia y una catástrofe, producto de dos laboratorios que hicieron un desastre a nivel nacional".
Una comisión para esclarecer responsabilidades
Desde el PRO presentaron un proyecto para crear una comisión que investigue cómo ingresó el medicamento adulterado al sistema de salud y determine las responsabilidades en la cadena de producción y distribución.
La discusión en Diputados promete sumar tensión en medio de un escándalo sanitario que ya dejó al menos 90 muertos y golpea de lleno la confianza en los mecanismos de control estatal.
Diputados: duro golpe opositor a Milei en el caso $LIBRA
La oposición metió presión y dejó contra las cuerdas al oficialismo por el caso $LIBRA. El 20 de agosto se define una jugada clave. Todos los detalles.
Comisión $Libra: el plan opositor para romper el empate
La oposición va con todo para romper el empate y poner en marcha la Comisión $Libra que investiga a Milei en pleno año electoral. Todos los detalles.
Abad: “El Estado debe apoyar, no perseguir”
El senador nacional, Maximiliano Abad, mantuvo un encuentro con productores de papa. El radical destacó que la baja de retenciones es positiva pero “sin incentivos y apoyo crediticio, no hay desarrollo posible”.
Caso $LIBRA y proyectos provinciales: cómo será la maratón de comisiones en Diputados
Comisiones de distintas áreas se reunirán para tratar iniciativas sobre salud cerebral, financiamiento a provincias, emergencia científica y el polémico caso $LIBRA.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Paritarias bonaerenses: nueva oferta para docentes y estatales
La Provincia mejoró su oferta salarial a docentes y mantiene negociaciones con estatales. La paritaria bonaerense busca cerrarse antes del viernes.
Encuesta expone a Milei frente a su propio electorado
El estilo combativo de Milei prende alarmas: encuesta muestra que hasta sus seguidores ven rasgos autoritarios y riesgo de violencia. Todos los números.