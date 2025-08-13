Congreso avanza en la investigación por el fentanilo letal

Diputados busca que Salud y ANMAT den explicaciones por las 90 muertes con fentanilo contaminado. El caso golpea al sistema sanitario. Todos los detalles.

Fentanilo
Diputados cita a Salud y ANMAT por las muertes con fentanilo

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), convocó a una reunión urgente para este miércoles a las 9 con el objetivo de avanzar en proyectos que exigen explicaciones al Ministerio de Salud y a la ANMAT por las muertes provocadas por fentanilo inyectable contaminado.

Los proyectos que buscan respuestas oficiales

Yedlin y la diputada Victoria Tolosa Paz presentaron iniciativas para que el Poder Ejecutivo detalle la cantidad de casos confirmados, probables y sospechosos, el número total de fallecidos y la cronología de los hechos.

Además, se solicita a la ANMAT que informe qué medidas adoptó desde que se detectaron los primeros casos, si existieron fallas en los sistemas de control y trazabilidad de medicamentos, y que identifique de forma precisa los lotes involucrados.

Los laboratorios bajo la lupa

El pedido incluye datos sobre inspecciones y auditorías realizadas en los últimos cinco años a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., así como el listado de instituciones de salud —públicas y privadas— que recibieron los lotes contaminados.

PFA Fentanilo

Tolosa Paz advirtió que las muestras analizadas por el Instituto Malbrán revelaron la presencia de bacterias peligrosas como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, ambas multirresistentes y con alto riesgo de letalidad en pacientes críticos.

Reclamos de familiares y pedido de emergencia sanitaria

Mientras tanto, familiares de las víctimas exigieron en el Congreso que se declare la emergencia sanitaria y se prohíba el uso de fentanilo en todo el país. También reclamaron la detención del dueño del laboratorio involucrado.

Alejandro Ayala, hermano de una de las víctimas, denunció: "Es una crisis sanitaria, una emergencia y una catástrofe, producto de dos laboratorios que hicieron un desastre a nivel nacional".

Una comisión para esclarecer responsabilidades

Desde el PRO presentaron un proyecto para crear una comisión que investigue cómo ingresó el medicamento adulterado al sistema de salud y determine las responsabilidades en la cadena de producción y distribución.

La discusión en Diputados promete sumar tensión en medio de un escándalo sanitario que ya dejó al menos 90 muertos y golpea de lleno la confianza en los mecanismos de control estatal.

