Carlos Casares: jornada histórica con entrega de 504 escrituras
El intendente Daniel Stadnik encabezó la entrega récord de escrituras mientras médicos del Hospital Municipal participaron de la 1° Jornada de Cirujanos, sumando logros en infraestructura social y formación profesional.Municipales14 de agosto de 2025Andrés Montero
Carlos Casares vivió una jornada de gran significado social con la entrega de 504 escrituras a vecinos de la ciudad, en el marco del programa provincial “Tu Escritura, Tu Casa”, impulsado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Carli Bianco.
El acto, realizado en el Club Amparo, fue fruto de las gestiones del intendente Daniel A. Stadnik junto a la Subsecretaría de Regularización Dominial, la Escribanía General de Gobierno y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Con esta entrega, Carlos Casares ya superó las 1.100 escrituras otorgadas dentro de la iniciativa, que garantiza el derecho a la vivienda y otorga seguridad jurídica a las familias bonaerenses.
En el evento, donde participaron autoridades provinciales como José Luis Zerillo y Diego Videla, se vivieron momentos cargados de emoción. Para muchas familias, recibir la escritura significó el cierre de un largo proceso de espera y el comienzo de una nueva etapa, con la certeza de tener su hogar asegurado.
Formación y trabajo en red para la salud
En paralelo a los avances en materia de vivienda, Carlos Casares también fue sede de un hecho relevante para el sector de la salud: la 1° Jornada de Médicos Cirujanos, desarrollada en el Círculo Médico local.
La actividad, pensada por y para médicos del interior, reunió a destacados especialistas de la cirugía en un ciclo de clases formativas de alto nivel científico. Entre los disertantes se encontraban profesionales del Hospital Argerich, del Hospital Bicentenario Cuenca Alta de Cañuelas y del Hospital de Junín, quienes compartieron experiencias, técnicas y herramientas quirúrgicas actuales.
Médicos del Hospital Municipal Julio F. Ramos fueron invitados especialmente a participar, lo que representó una oportunidad valiosa para fortalecer el trabajo en red y promover la actualización constante de conocimientos en beneficio de la comunidad.
El evento fue organizado por el Servicio de Cirugía del Hospital Municipal, que destacó la importancia de estos espacios para elevar la calidad de atención y seguir conectando a los profesionales locales con referentes de otras ciudades.
Desarrollo integral para la comunidad
La entrega masiva de escrituras y la organización de la jornada médica evidencian un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de los vecinos de Carlos Casares. Mientras que la regularización dominial brinda estabilidad y seguridad a cientos de familias, la capacitación médica fortalece la atención de la salud pública local.
Ambos logros, en áreas distintas pero complementarias, reflejan una gestión orientada al crecimiento integral del distrito, apostando a que cada casarense pueda vivir mejor, tanto en su hogar como en su acceso a servicios de calidad.
