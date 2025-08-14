Se desplomó el consumo y el AMBA marca récord negativo

Julio negro para el consumo en el AMBA: caída del 11,7%

Julio negro para el consumo en el AMBA: caída del 11,7%

El consumo masivo en Argentina volvió a mostrar señales de retroceso en julio, con una baja interanual del 4,3% a nivel nacional, según un relevamiento de la consultora Focus Market. Sin embargo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encabezó el desplome, con un derrumbe histórico del 11,7% en comparación con el mismo mes de 2024.

Los datos, obtenidos a partir de 756 supermercados y autoservicios de todo el país, confirman que la retracción golpea con más fuerza en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, donde se concentra la mayor parte del consumo del país.

Un alivio momentáneo gracias al aguinaldo

Si bien la comparación interanual es negativa, frente a junio de este año se registró una mejora del 3,4%. Este repunte estuvo impulsado por el pago del medio aguinaldo a más de seis millones de trabajadores del sector privado, 3,5 millones de empleados públicos y seis millones de jubilados y pensionados.

Ese ingreso extra permitió una reactivación puntual del consumo, aunque insuficiente para revertir la tendencia general. “Se está normalizando el patrón de compra, pero en volúmenes ajustados a la necesidad inmediata”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Facturación y precios: una carrera desigual

En pesos corrientes, la facturación de las empresas creció un 24% interanual en julio y acumula un alza del 41,3% en los primeros siete meses del año. Sin embargo, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 30,6%, todavía por debajo de la inflación general del 36,6% informada por el Indec.

El ticket promedio alcanzó los $8.795, un 34% más que en julio de 2024, aunque la cantidad de tickets emitidos cayó un 7,4% interanual. En contraste, la cantidad de unidades por ticket subió un 6%, lo que refleja compras más puntuales pero menos frecuentes.

Diferencias por formato y rubro

El consumo en autoservicios chicos y medianos lideró las subas, con incrementos superiores al 21%, mientras que en autoservicios grandes y tiendas “self-independientes” la mejora rondó entre el 15% y el 17%.

En facturación, los alimentos aumentaron su participación de 63,6% a 64% y las bebidas pasaron de 20,6% a 20,8%. En cambio, el cuidado personal y la limpieza mostraron retrocesos leves.

En términos de volumen, limpieza, cuidado personal y alimentos registraron subas, pero las bebidas cayeron del 45,8% al 43,8% del total de consumo.

Factores detrás del derrumbe

La fuerte caída del consumo en el AMBA responde a varios factores:

Pérdida del poder adquisitivo por la inflación, que si bien desacelera, sigue en niveles altos.

Restricción crediticia y endeudamiento que limita compras de bienes no esenciales.

Ajustes en tarifas y recorte de subsidios que afectan el ingreso disponible.

Cambio de hábitos de compra, con consumidores que priorizan marcas más económicas y ofertas.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) alertó que el retroceso en el AMBA “supera ampliamente la media nacional” y es el más fuerte desde la pandemia.

Perspectivas: lenta y desigual recuperación

La CAC advierte que para revertir la caída es “urgente recuperar el ingreso real de los hogares” y dinamizar el crédito al consumo. Sin embargo, los analistas coinciden en que la mejora será lenta y no afectará de igual manera al interior y al AMBA.

Mientras tanto, el mayor mercado consumidor del país sigue atravesando un derrumbe histórico, con un panorama que, al menos en el corto plazo, no ofrece señales claras de recuperación.