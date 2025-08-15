Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa después del empate 0-0 de River ante Libertad en Asunción, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El entrenador reconoció que su equipo tuvo dificultades en el primer tiempo, donde Franco Armani fue clave, pero mejoró notablemente en la segunda mitad. “No estuvimos finos con la pelota, ante un rival que se agrupaba. Y necesitás estar fino para los pases, no encontramos las conexiones y eso nos desdibujó. En el segundo tiempo mejoramos muchísimo, encontramos pases hacia adelante, técnicamente nos sentimos mejor. Eso me deja tranquilo y me estimula”, expresó.

Los cambios que modificaron el desarrollo

Gallardo explicó que los ingresos de Sebastián Driussi, Nacho Fernández y Juanfer Quintero por Miguel Borja, Kevin Castaño y Santiago Lencina fueron determinantes para cambiar la cara del equipo. “Hubo jugadores que entraron bien, Seba volvió después de mucho tiempo, Nacho y Juanfer nos dieron pase, y el equipo se empezó a contagiar de otra manera. Lo que vimos es más lo que nos representa”, indicó. También justificó por qué no realizó más variantes: “El equipo estaba bien y proponiendo lo que nos faltó en el primer tiempo. La búsqueda era buena, por derecha, izquierda y por dentro. La serie está abierta y nos pone bien haber terminado con esa cara diferente”.

La vuelta de Driussi y el estado de Salas

El entrenador celebró el regreso de Driussi tras su lesión ante Urawa Red Diamonds en el Mundial de Clubes. “Terminó bien y vamos a ver cómo se recupera de acá al domingo, vamos a sumar minutos de juego, no sé si está para 90 minutos, pero le va a venir bien”, comentó. Sobre Maximiliano Salas, quien estuvo ausente por lesión, señaló: “Posiblemente de acá al domingo hagamos una evaluación. Su evolución era favorable y tenemos hasta la semana que viene para que termine de sanar y se sienta con confianza para la revancha”.

El aporte de Juanfer Quintero

Gallardo destacó que vio al colombiano en mejor forma respecto al partido anterior: “Juanfer estuvo mucho mejor que en el partido ante Independiente, se lo vio mucho más suelto y más fino. Si él está bien, nos va a dar esa clase de juego porque es un jugador distinto”.

Falta de eficacia y balance del semestre

Consultado sobre la falta de gol, el DT fue claro: “A veces lo que generás lo concretás y a veces no. No es algo que nos va a cambiar el enfoque”. También hizo un repaso del arranque del semestre: “Arrancamos bien, hubo un bachecito, que fue el partido de Independiente y este primer tiempo. Con San Lorenzo fue muy disputado, y hay partidos que no se pueden ganar. La idea es recuperar jugadores y fluir desde el juego”.

El equipo que busca formar

Gallardo afirmó que está “en un proceso de formar el mejor equipo posible, fluyendo partido a partido” y remarcó que el segundo tiempo en Paraguay dejó señales positivas. “Lo que hicimos en el segundo tiempo lo tenemos que sostener en la revancha. Hay que ganar el jueves en nuestra cancha para pensar en los otros rivales, que van a ser aún más difíciles. Pero primero hay que ganar el jueves”, subrayó.

Lo que viene para River

El Millonario recibirá este domingo a Godoy Cruz por la quinta fecha del Torneo Clausura, y el próximo jueves disputará la revancha ante Libertad en el Monumental. El ganador de la serie, casi con seguridad, enfrentará a Palmeiras en cuartos de final, luego de la goleada 4-0 del equipo brasileño sobre Universitario en Perú.