Bragado incorporó cinco nuevos móviles para reforzar la seguridad en el distrito, en una entrega realizada el viernes con la presencia de representantes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

El intendente Sergio Barenghi recibió al subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio, acompañado por el director provincial de Coordinación Rural, Adrián Pereyra; el director de Cooperación para el fortalecimiento de la seguridad, Facundo Rodríguez; y el director provincial de Seguimiento de la Carrera Policial, Martín Torres. También participaron el director operativo de Seguridad, Gerardo Pechinenda; funcionarios municipales; el jefe de la Policía Comunal, Rubén Figueroa; y el jefe del Comando de Prevención Rural, Daniel Salvinel.

Durante la reunión previa, los funcionarios provinciales destacaron que Bragado ha logrado una disminución significativa en los hechos delictivos en el último año y medio. Posteriormente, se concretó la entrega de los móviles frente al Palacio Municipal.

Declaraciones de las autoridades

«Cuando iniciamos la función, señalamos que la seguridad era una de nuestras prioridades, porque así lo demandaba la población. Por eso, es una satisfacción ver que la Provincia acompaña y Bragado sea una de las ciudades en las que el delito más ha bajado», afirmó el intendente Barenghi.

Por su parte, Aparicio remarcó: «La preocupación del intendente y su equipo siempre es escuchada, tanto por el Ministerio de Seguridad que encabeza Javier Alonso como por el Gobernador Axel Kicillof».

«Gracias al trabajo articulado con los municipios, el delito en Bragado y en toda la Provincia de Buenos Aires sigue bajando», agregó.

En tanto, Darío Duretti, jefe de Asesores del Ministerio de Gobierno bonaerense, sostuvo: «El intendente señaló a la seguridad como una de las áreas prioritarias y en un año y medio de gestión la situación ha mejorado rotundamente y los resultados están a la vista».

Cámaras de monitoreo en Comodoro Py y Olascoaga

En paralelo, el municipio avanza con la instalación de cámaras de monitoreo en las localidades de Comodoro Py y Olascoaga, como parte del plan de fortalecimiento de la seguridad en todo el distrito.

Los trabajos se llevan adelante en accesos y puntos estratégicos, bajo la supervisión de los delegados locales, Marcelino Castro y Julio César Cortés.

El secretario de Gobierno, José Luis Quarleri, señaló que «es una prioridad seguir mejorando la seguridad para todos los vecinos del distrito de Bragado, no únicamente los de la ciudad cabecera».

Un plan integral de prevención

La incorporación de patrulleros, sumada a la instalación de cámaras en las localidades, responde a un esquema de prevención que combina presencia policial, tecnología y coordinación entre los niveles provincial y municipal. Las autoridades coincidieron en que el objetivo es garantizar una cobertura más amplia y efectiva para todo el partido de Bragado.