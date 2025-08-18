Los candidatos para las elecciones de octubre 2025.

El próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales. Se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados en todos los distritos del país y 24 bancas del Senado correspondientes a Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A continuación, el detalle de todos los nombres informados en cada distrito.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Senado

La Libertad Avanza (LLA): Patricia Bullrich (encabeza), acompañada por Agustín Monteverde, Pilar Ramírez y Carlos Torrendell.

Ciudadanos Unidos: Graciela Ocaña se postulará al Senado tras un acuerdo con radicales de CABA.

Coalición Cívica: Marcela Campagnoli encabezará para la Cámara alta.

Movimiento Ciudadano: Esteban Paulón.

Potencia: Juan Martín Paleo.

Frente de Izquierda: Christian Castillo.

Nuevo Más: Héctor Heberling.

UCEDE: Diego Guelar.

Movimiento Plural: Gustavo D’Elia.

Acuerdo GEN–Para Adelante: Facundo Manes se inscribió como postulante.

Nota de contexto del espacio Ciudadanos Unidos: hasta el inicio de la jornada, el candidato a senador iba a ser Facundo Manes, quien finalmente quedó fuera del espacio y competirá con nómina propia.

Diputados nacionales

LLA: Alejandro Fargosi encabezará la lista. Lo escoltarán Patricia Holzman, Nicolás Emma y Sabrina Ajmechet. Completa la nómina: Fernando De Andreis, Antonela Giampieri, Andrés Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo, Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan, Guadalupe Baulos, Roberto Andrés Campos, Daiana Bravo Ckacka, Héctor Francisco Aguirre, Cristina Liliana Ballesteros, Alberto Arco, María Vildoza y Arturo García Rams.

Peronismo (unidad): Itai Hagman como candidato a diputado. Para el Senado, Mariano Recalde buscará renovar y lo acompaña Ana Arias.

Nombres que suenan para completar la lista de diputados porteños junto a Hagman: Kelly Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora.

Otros espacios que encabezan listas de diputados: Martín Lousteau (Ciudadanos Libres), Hernán Reyes (Coalición Cívica), Alejandro Katz (Movimiento Ciudadano), Ricardo López Murphy (Potencia), Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Federico Winokur (Nuevo Más), Claudio “Turco” García (Partido Integrar), Claudio Lozano (Unidad Popular).

Movimiento Plural: Marcelo Peretta será primero; Jorge Porcel (hijo) irá tercero.

Provincia de Buenos Aires

Diputados

Oficialismo: José Luis Espert encabezará en el distrito. La actriz Karen Reichardt fue ratificada como segunda candidata. En principio, seguirían en los primeros puestos Diego Santilli, Gladys Humenuk, Sebastián Pareja y Johanna Longo.

Fuerza Patria: Jorge Taiana. Acompañarán Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (hijo), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Mariana Salzman y Nicolás Trotta.

Otros espacios: Florencio Randazzo (Provincias Unidas), María Eugenia Talerico (Potencia), Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda), Manuela Castañeira (Nuevo Más).

Candidaturas confirmadas adicionales: Santiago Cúneo (tercero será Raúl Biaggioni, “Larry de Clay”), Fernando Burlando (Propuesta Federal, referente Julio Garro), Roberto Cachanosky (Unión Liberal), Alberto Samid (Frente Patriota Federal), Ricardo Alfonsín (Proyecto Sur), Fernando Gray (Unión Federal), Juan Manuel López (Coalición Cívica), escoltado por Elsa Llenderozas.

Córdoba

Diputados nacionales

Provincias Unidas (frente oficialista): Juan Schiaretti, seguido por Carolina Basualdo e Miguel Siciliano.

LLA: Gonzalo Roca (referencia de Gabriel Bornoroni).

Otras listas que encabezan: Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Pablo Carro (Fuerza Patria), Ramón Mestre (UCR), Héctor Baldassi (Ciudadanos), Liliana Olivero (Frente de Izquierda-Unidad), Julia Di Santi (Nuevo Más).

Santa Fe

Diputados nacionales

LLA: Agustín Pellegrini (confirmado a última hora).

Peronismo (lista de unidad): Caren Tepp encabeza; Agustín Rossi irá segundo.

Provincias Unidas: Gisela Scaglia encabezará.

Frente de Izquierda-Unidad: Franco Casasola.

Otros espacios que presentarán listas: Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía), Marilin Gómez (Política Obrera), Pamela Perino (Partido Fe), Agustina Donnet (Igualdad y Participación), Juan Carlos Blanco (Movimiento Independiente Renovador), Ezequiel Torres (Nuevas Ideas), Gabriel Chumpitaz (Compromiso Federal), entre otros.

Chaco

Senado y Diputados

Fuerza Patria: Jorge Capitanich (Senado) y Sergio Dolce (Diputados).

LLA (alianza oficialista con radicales): Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider (Senado); Mercedes del Rosario Goitía y Guillermo Agüero (Diputados).

Entre Ríos

Diputados y Senado

Diputados: Andrés Laumann y Alicia Fregonese (alianza LLA–gobernador Rogelio Frigerio), Guillermo Michel (Fuerza Patria), Paola Rubattino (Ahora la Patria), Nahuel Leis Pou (Nuevo Más).

Senado: Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida (LLA), Adán Bahl (Fuerza Patria), Carolina Gaillard (Ahora la Patria).

Río Negro

Senado y Diputados

LLA: Lorena Villaverde (Senado), Aníbal Tortoriello (Diputados).

Fuerza Patria: Martín Soria (Senado), Adriana Serquis (Diputados).

PRO: Juan Martín (Senado), Martina Lacour (Diputados).

Otros confirmados: Mónica Martín (Nuevo Más) y Facundo López (Juntos Somos Río Negro) al Senado; Aquiles Aqañazco Nieto y Juan Pablo Muena en Diputados.

Neuquén

Senado y Diputados

Oficialismo: Nadia Márquez (Senado), Gastón Riesco (Diputados). Pablo Cervi acompañará a Márquez por un lugar en el Senado.

Peronismo: Silvia Sapag (Senado), Beatriz Gentile (Diputados).

Más por Neuquén: Carlos Quintriqueo (Senado), Amancay Audisio (Diputados).

Nuevo Más: Maximiliano Irrazabal (Senado), Keila Riquelme (Diputados).

La Neuquinidad: Julieta Corroza (Senado), Karina Maureira (Diputados).

Salta

Senado

Peronismo (ruptura de unidad): Juan Manuel Urtubey y Sergio “Oso” Leavy competirán en listas separadas.

LLA: María Emilia Orozco.

Oficialismo provincial (Primeros los salteños): Flavia Royón.

Santiago del Estero

Gobernador, Senado y Diputados (elección concurrente)

Diputados (Frente Cívico por Santiago): Jorge Mukdise y Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda.

Diputados (otros): Laura Godoy (LLA), Marcelo Barbur (Fuerza Patria), Héctor Ruiz (Despierta Santiago).

Senado (Frente Cívico por Santiago): Gerardo Zamora y Elia Esther del Carmen Moreno.

Senado (otros): Tomás Figueroa (LLA), Facundo Pérez Carletti (Despierta Santiago), José Emilio Neder (Fuerza Patria Peronista).

Candidaturas a Diputados y espacios: Elías Suárez (Frente Cívico), Ítalo Ciocolani (LLA), Alejandro Parnás (Despierta Santiago).

Tierra del Fuego

Senado y Diputados

LLA: Agustín Coto y Belen Monte de Oca (Senado); Miguel Rodríguez y Analía Fernández (Diputados).

Provincias Unidas: Pablo Blanco (renovación en el Senado) y Daniel Bilota.

Fuerza Patria (oficialismo): Cristina López y Federico Runin (Senado); Agustín Tita (Diputados).

Chubut

Diputados

Despierta Chubut: Ana Clara Romero.

LLA: Maira Frías.

Unidos Podemos: Juan Pablo Luque.

La fuerza del Trabajo Chubutense: Alfredo Béliz.

Además: Ximena Rijel (periodista y actriz), Alessandra Minnicelli (abogada) y un veterano de la Guerra de Malvinas representarán el espacio mencionado.

Corrientes

Diputados

Vamos Corrientes (oficialismo provincial): Diógenes González.

LLA: Virginia Gallardo.

Fuerza Patria: Raúl Hadad.

Mendoza

Diputados

LLA: Luis Petri.

Otros espacios: Emir Félix (Frente Justicialista), Micaela Blanco (Frente de Izquierda), Jorge Difonso (Provincias Unidas), Mario Vadillo (Partido Verde).

San Luis

Diputados

LLA: Mónica Becerra, Carlos Alemán y Dalma Guina.

Peronismo: Jorge “Gato” Fernández, Gloria Petrino y José Farías.

Nota: El oficialismo del gobernador Claudio Poggi no se presentará, en el marco de su alianza con los libertarios.

Tucumán

Diputados

Frente Tucumán Primero: Osvaldo Jaldo.

LLA: Federico Pelli.

Unidos por Tucumán: Roberto Sánchez.

Fuerza Republicana: Ricardo Bussi.

Santa Cruz

Diputados

Peronismo (unidad): Juan Carlos Molina.

Otros espacios: José Daniel Álvarez (candidato del gobernador Vidal), Leo Roquel (PRO), Jairo Henoch Guzmán (libertarios).