Vidal rechazó el pacto con Milei y lanzó un curioso posteo

María Eugenia Vidal, una de las pocas figuras del PRO que se negó a acompañar la alianza con La Libertad Avanza, sorprendió este lunes con una publicación que rápidamente se volvió viral en LinkedIn. La diputada nacional, que dejará su banca el próximo 10 de diciembre, afirmó: “Me quedo sin trabajo, tengo que ir al sector privado”.

El mensaje de Vidal en redes

En su posteo, la exgobernadora bonaerense escribió: “Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo. Porque elegí no ceder mis convicciones”.

Luego recordó que tras la derrota electoral de 2019 también atravesó un período fuera del Estado: “Eso significa que tengo que salir a buscar trabajo en el privado. Durante dos años di clases, trabajé para organismos internacionales, hice consultorías para el sector privado y asesoré a varias ONGs, pero nunca trabajé en relación de dependencia dentro de una empresa”.

Vidal cerró con una pregunta abierta a la comunidad empresarial: “¿Cómo encararían ustedes esta búsqueda? ¿Qué miran cuando reciben un perfil que viene del sector público y quiere hacer la transición al privado?”.

La interna del PRO y el pacto con Milei

El sorpresivo mensaje se dio en medio de la tensión interna del PRO, tras el acuerdo sellado por Mauricio Macri con Karina Milei. La negociación dejó al partido amarillo con un rol secundario en la mayoría de los distritos, incluyendo Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

En CABA, Macri consiguió ubicar candidatos en el quinto y sexto puesto de la lista de diputados, mientras que Patricia Bullrich se aseguró el control en la nómina de senadores.

La propia Vidal, que ponía en juego su banca junto a Sabrina Ajmechet y Fernando Iglesias, fue tajante: “Di la discusión interna y trabajé para representar esa alternativa, pero hubo otra decisión distinta. La acepto, pero no la comparto ni la acompaño”.

“No negocio mis convicciones”

La diputada remarcó que no será candidata en estas elecciones ni dentro del PRO ni en acuerdo con La Libertad Avanza:

“Porque no negocio mis convicciones, porque como dije, no vale todo por un cargo, no voy a hacer campaña en esta elección como candidata”.

Y apuntó contra quienes cambian de partido según la coyuntura: “Tampoco creo que esté bien y que sea ético saltar de un partido al otro cuando no estás de acuerdo con un cierre electoral especulando. Hace veinte años que estoy en el mismo lugar, defendiendo mis convicciones, con aciertos y con errores”.

Qué hará Vidal tras diciembre

Aunque dejará su banca, la exgobernadora confirmó que seguirá en el PRO y en la Fundación Pensar: “Voy a acompañar a los que gobiernan desde el PRO, voy a trabajar desde la Fundación Pensar para la renovación del partido que hace mucho falta y también voy a seguir haciendo oír mi voz”.