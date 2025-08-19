José Luis Espert, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, volvió a quedar en el centro de la polémica tras dos definiciones que agitan la campaña: por un lado, admitió que no cumplirá el mandato completo en caso de resultar electo si logra alcanzar la gobernación en 2027 y, por otro, minimizó las acusaciones por sus vínculos con un empresario detenido por narcotráfico.

“Un primer paso” hacia la Gobernación

En declaraciones radiales, Espert sostuvo que su candidatura legislativa representa apenas un escalón en un proyecto político más ambicioso. “Es un primer paso para destronar al kirchnerismo en la provincia”, aseguró, al confirmar que su objetivo real es competir por la Gobernación bonaerense en 2027.

Ese reconocimiento implica que, de acceder a una banca en Diputados en octubre, no cumplirá los cuatro años de mandato. Lejos de relativizar la decisión, el economista libertario planteó que su mirada está puesta en lo que considera la “batalla central”: arrebatarle al peronismo el control político de Buenos Aires.

Cruce con Taiana y acusaciones por narcotráfico

El otro eje que lo puso bajo la lupa en las ultimas horas fue su relación con Federico “Fred” Machado, empresario detenido en 2021 en Viedma tras una circular roja de Interpol y con pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

El tema volvió al centro del debate luego de que Jorge Taiana, candidato nacional de Fuerza Patria, lo acusara públicamente de mantener vínculos con el narcotráfico a través de Machado.

Espert desestimó esa versión de plano: “Está todo aclarado hace años, esto viene desde hace seis años y es una operación para desviar la atención de los temas importantes”.

Los aportes de campaña de Machado

Machado fue un colaborador directo en la campaña presidencial de Espert en 2019. Según registros de la época, aportó fondos, un avión privado y una camioneta blindada. Además, acompañó al libertario en distintas actividades, como la presentación del libro La Sociedad Cómplice en Viedma.

Pese a esos antecedentes, Espert buscó minimizar su relación con el empresario detenido. “Mi vínculo fue limitado y absolutamente público”, explicó, y responsabilizó al kirchnerismo de reflotar las acusaciones en plena campaña electoral.

“Una cloaca a cielo abierto”

En paralelo, Espert endureció sus críticas hacia el peronismo bonaerense. Definió a la provincia como “una cloaca a cielo abierto” y apuntó a la gestión kirchnerista como responsable del deterioro social y económico.

Sobre las elecciones provinciales del 7 de septiembre, aseguró que La Libertad Avanza encara la competencia “con optimismo y fe” para enfrentar “al aparato kirchnerista” que, según su visión, sigue enquistado en el poder.

Con un discurso que mezcla confrontación directa y justificación ante las denuncias, Espert busca posicionarse como referente opositor en Buenos Aires. Sin embargo, su confesión de que abandonaría la banca en 2027 en caso de acceder a la Gobernación y la sombra de Machado vuelven a encender cuestionamientos sobre su futuro político.