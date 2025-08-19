Acerbo firmó convenio con Kicillof y Cuattromo

Alejandro Acerbo suscribió a la firma de un convenio cuyos fondos serán utilizados para la compra de vehículos de gran porte para el municipio.

Municipales19 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes una reunión con intendentes bonaerenses que suscribieron contratos de leasing para la compra de bienes de capital en sus municipios. Fue en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.

Daireaux

En el marco de la “Línea Municipios 2025”, los distritos podrán adquirir maquinarias, equipamiento de construcción, bienes de salud y vehículos, entre otros, con financiamiento hasta 48 cuotas. Ya son 101 los municipios asistidos desde el inicio de la gestión. 

AlakAlak dijo que el Municipio de La Plata "es uno de los más sólidos de la provincia"

El Intendente Alejandro Acerbo suscribió a la firma de este convenio cuyos fondos serán utilizados para la compra de vehículos de gran porte para el municipio.

Suscribieron los intendentes de Bolívar, Marcos Pisano; de Bragado, Sergio Barenghi; de Campana, Sebastián Abella; de Colón, Waldemar Giordano; de Daireaux, Alejandro Acerbo; de Dolores, Juan Pablo García; de General Arenales, Érica Revilla; de General San Martín, Fernando Moreira; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz; de Necochea, Arturo Rojas; de Pila, Sebastián Walker; de Pilar, Federico Achával; de Salto, Ricardo Alessandro; de Villarino, Carlos Bevilacqua; y la intendenta interina de Avellaneda, Magdalena Sierra.

¿Creés que la tensión interna en el PRO se resolverá o terminará en ruptura?

Se resolverá

Terminará en ruptura

No sabe

Te puede interesar
Brown

Cascallares y Sileoni inauguraron dos nuevas instituciones educativas

Soledad Castellano
Municipales19 de agosto de 2025

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, inauguraron en Glew el Centro de Formación Integral (CFI) N° 2 y del edificio de la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 82.

Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado