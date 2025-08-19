Acerbo firmó convenio con Kicillof y Cuattromo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes una reunión con intendentes bonaerenses que suscribieron contratos de leasing para la compra de bienes de capital en sus municipios. Fue en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.

En el marco de la “Línea Municipios 2025”, los distritos podrán adquirir maquinarias, equipamiento de construcción, bienes de salud y vehículos, entre otros, con financiamiento hasta 48 cuotas. Ya son 101 los municipios asistidos desde el inicio de la gestión.

El Intendente Alejandro Acerbo suscribió a la firma de este convenio cuyos fondos serán utilizados para la compra de vehículos de gran porte para el municipio.

Suscribieron los intendentes de Bolívar, Marcos Pisano; de Bragado, Sergio Barenghi; de Campana, Sebastián Abella; de Colón, Waldemar Giordano; de Daireaux, Alejandro Acerbo; de Dolores, Juan Pablo García; de General Arenales, Érica Revilla; de General San Martín, Fernando Moreira; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz; de Necochea, Arturo Rojas; de Pila, Sebastián Walker; de Pilar, Federico Achával; de Salto, Ricardo Alessandro; de Villarino, Carlos Bevilacqua; y la intendenta interina de Avellaneda, Magdalena Sierra.