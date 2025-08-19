Milei confía en octubre: el oficialismo proyecta más del 40%

El Gobierno confía en superar el 40% en las legislativas de octubre

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el oficialismo espera un resultado contundente en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. Según el funcionario, el espacio que lidera Javier Milei podría superar el 40% de los votos y consolidar así una mayoría clave en el Congreso.

Francos: “Con un 40% ganamos en Buenos Aires y a nivel nacional”

En una entrevista televisiva, Francos sostuvo que el Gobierno se siente fortalecido por los avances en materia económica y confía en que la ciudadanía los acompañará en las urnas.

“Estamos muy confiados en la elección. Sentimos que avanzamos mucho, que hicimos muchos cambios, que la gente en esta elección se va a guiar por dos cosas: porque empezamos a resolver el tema macroeconómico, que nos llevaba a un desastre definitivo, y lo dimos vuelta”, remarcó.

Además, el jefe de Gabinete destacó que un caudal superior al 40% de votos garantizaría el impulso político para encarar la segunda etapa de reformas estructurales que plantea el Gobierno.

Estrategia electoral y nombres fuertes en las listas

El oficialismo trabaja en un armado nacional que incluye a sus principales figuras en las listas. Francos adelantó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezará la lista de senadores por la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el ministro de Defensa, Luis Petri, será primer candidato a diputado en Mendoza.

“En cada distrito van a estar los que mayor conocimiento tienen. Va a jugar cada uno en donde más capacidad de tracción de votos tenga”, explicó el funcionario.

Críticas al kirchnerismo y la provincia de Buenos Aires

Francos también apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien definió como “un dirigente de izquierda, casi marxista”. Según su mirada, el kirchnerismo “entró en el ocaso” y el Partido Justicialista (PJ) “se convirtió en un partido de izquierda”.

Respecto de los comicios bonaerenses de septiembre, el jefe de Gabinete aseguró que la estrategia oficialista busca consolidar presencia en el distrito más grande del país, clave para la disputa electoral.