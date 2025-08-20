Diputados debate los vetos de Milei en una sesión explosiva
Sesión picante en el Congreso: Milei juega su poder para salvar vetos sobre jubilados, discapacidad y moratoria. ¿Qué decidirán los diputados?Legislativas20 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
La Cámara de Diputados vivirá este miércoles al mediodía una de las sesiones más calientes del año: la oposición buscará revertir los últimos cuatro vetos de Javier Milei, mientras el Gobierno despliega todas sus cartas para intentar blindarlos.
El temario incluye la emergencia en discapacidad, el aumento jubilatorio, la prórroga de la moratoria previsional y la asistencia a Bahía Blanca tras el temporal. Además, se suman proyectos impulsados por los gobernadores sobre coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el impuesto a los combustibles y la comisión investigadora por el escándalo cripto que salpica al propio Presidente.
La oposición va por discapacidad y jubilaciones
El bloque opositor confía en lograr los dos tercios para insistir con la Emergencia en Discapacidad, que fue fijada como primer punto del orden del día. El radicalismo será clave: salvo los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, alineados con Alfredo Cornejo, el resto acompañaría.
Más incierto es el panorama en torno al aumento jubilatorio del 7,2 % y la suba del bono de $70 mil a $110 mil. Allí, la UCR y el PRO llegan divididos, con muchas abstenciones y dudas internas.
Rumores de un anuncio del Gobierno
En la previa de la sesión, en los pasillos del Congreso volvió a circular la versión de que el Ejecutivo prepara un anuncio de fondos extra para discapacidad, una jugada destinada a restarle apoyos a la oposición.
Un dato no menor: la última votación sobre este tema tuvo 28 ausentes, lo que puede ser decisivo. El oficialismo necesita un tercio más uno para sostener los vetos: con 257 presentes, serían 86 votos. Pero si bajan las asistencias, ese número también disminuye.
La moratoria previsional y la ayuda a Bahía Blanca
En el caso de la moratoria previsional, los bloques moderados ya la dan por caída. En cambio, el veto a la emergencia por el temporal en Bahía Blanca genera mayor expectativa: ya fue rechazado en el Senado, y si Diputados insiste, sería la primera derrota directa de Milei en materia de vetos.
En esa votación, el PRO había acompañado en parte, pero ahora Cristian Ritondo adelantó que cambiarán su postura porque “la ayuda ya llegó”.
Los gobernadores, otro frente de presión
La sesión también pondrá sobre la mesa la pulseada con los gobernadores, que reclaman recuperar fondos provinciales. Los mandatarios impulsan la coparticipación de los ATN y del impuesto a los combustibles. Aunque en las últimas horas el Gobierno logró quebrar la unidad de la Liga Federal, persisten las dudas sobre qué harán figuras clave como Juan Schiaretti, Gustavo Sáenz, Alberto Weretilnek y Hugo Passalacqua.
Un final abierto y clima electoral
Tras el cierre de listas, la política parlamentaria se entrelaza con la campaña electoral. “Los votos de los heridos van a definir la sesión”, ironizó un legislador opositor en los pasillos del Congreso.
La Libertad Avanza reconoce que el panorama está “difícil”, pero apuesta al ausentismo y las abstenciones para sostener sus vetos. Mientras tanto, la oposición se prepara para una jornada que puede marcar un quiebre en la relación de fuerzas entre el Gobierno y el Congreso.
Tensión en el Senado por la ley de emergencia pediátrica: qué puede pasar
Con tensiones y presión al Gobierno, la oposición logró dictamen para la emergencia pediátrica. El Garrahan, otra vez en el centro del debate.
Diputados confirma una megasesión que complica al Gobierno
Congreso caliente: se vienen los vetos, las jubilaciones y el caso $LIBRA en una sesión que mete presión al Gobierno este miércoles.
La Justicia anuló el veto de Milei a la Ley de discapacidad
La Justicia declaró inconstitucional el veto de Milei a la ley de discapacidad: un fallo que pone en jaque la política de ajuste del Gobierno.
José Luis Espert y su discurso incendiario: “Son todos la misma mierda”
El economista apuntó al kirchnerismo con expresiones fuertes y un discurso que divide opiniones sobre la estrategia electoral y el respeto institucional.
Encuesta: se define un escenario inesperado de polarización
Una nueva encuesta reveló un dato clave sobre la predisposición de los votantes y la creciente concentración en dos espacios. Qué anticipa el panorama electoral.
UCR bonaerense: fragmentada para octubre, pone el foco en septiembre
Conocé cómo se fragmentó el radicalismo bonaerense en las listas nacionales tras el cierre de alianzas, en la recta final de cara a las elecciones provinciales.
Récord de despidos y fábricas cerradas en la era Milei según informe
Según un informe privado casi 100 mil empleos privados se esfumaron en la era Milei. La construcción y la industria son los sectores más golpeados.