Fuerte repudio por frase de legisladora oficialista sobre el Garrahan
Una frase de la senadora córdobesa Álvarez Rivero desató gritos y repudios en el Senado: puso en duda que todos los niños puedan atenderse en el Garrahan.Política20 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
En pleno debate por la emergencia sanitaria pediátrica, la senadora cordobesa del Frente Pro Libertad, Carmen Álvarez Rivero, desató una fuerte controversia al afirmar que “los niños argentinos no tienen derecho a venir al Garrahan a ser curados”.
La legisladora justificó su postura argumentando que la salud es competencia provincial: “La frase ‘la salud de alta complejidad es de competencia federal’ es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial”, lanzó.
Álvarez Rivero también cuestionó que Córdoba deba hacerse cargo de pacientes de otras provincias sin recibir recursos adicionales: “Eso recae sobre las espaldas de los cordobeses. No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”.
Respuestas inmediatas de senadores
Las palabras de la cordobesa generaron un rechazo transversal en la Cámara alta.
Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular – Catamarca) le replicó: “Creo que todos los niños tienen derecho al acceso a la salud”.
Guadalupe Tagliaferri (PRO – Ciudad de Buenos Aires) recordó que: “El derecho a la salud está en la Constitución y en la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene rango constitucional”.
Martín Lousteau (UCR) fue aún más duro: “Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar donde uno nace. Que alguien diga que los chicos no tienen derecho al Garrahan es de un nivel de violencia inusitado”.
Un debate que expuso tensiones políticas
El cruce dejó en evidencia las tensiones sobre el financiamiento del sistema de salud y el rol del Hospital Garrahan, institución de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad.
Lousteau remarcó que el planteo de Álvarez Rivero “es exactamente al revés de lo que necesita el sistema sanitario”, advirtiendo que sería insostenible que cada provincia monte un hospital de máxima complejidad.
En la misma línea, la peronista Carolina Moisés calificó la postura de la cordobesa como “ignorancia explícita” y elogió al Garrahan como ejemplo del sistema público de salud argentino.
El descargo de la senadora
Tras la lluvia de críticas y los abucheos en el plenario, Álvarez Rivero intentó aclarar sus dichos: “Me parece que fui malinterpretada. Los chicos del Garrahan no tienen nada que ver, pero insisto en que cada hospital de alta complejidad debe atender a quienes viven en su zona”.
Sin embargo, la polémica ya estaba instalada y promete escalar en el debate parlamentario cuando el proyecto de emergencia pediátrica llegue al recinto.
Kicillof alertó sobre el costo de retomar obras abandonadas por la “estupidez supina” del Gobierno nacional
El gobernador bonaerense cruzó a Javier Milei, a quien definió como un “ridículo topo que quiere destruir el Estado”, y pidió a los bonaerenses actuar en septiembre. Obras, seguridad y economía, en juego.
La UCR se parte en el Senado y nace Somos Buenos Aires
La interna radical se refleja en la Cámara alta: Maspoli y Cellillo anunciaron su salida de UCR-Cambio Federal y presentaron el bloque Somos Buenos Aires.
Unión y Libertad presentó sus propuestas en la Primera Sección
Con críticas a Soledad Martínez, plan económico y agenda seccional, el frente liberal lanzó campaña y presentó a sus candidatos para el 7S en Vicente López.
Magario: “Lo de Milei no es eficiencia económica, es simplemente una salvajada”
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, cargó contra el gobierno nacional por la paralización de la obra pública.
Encuesta: se define un escenario inesperado de polarización
Una nueva encuesta reveló un dato clave sobre la predisposición de los votantes y la creciente concentración en dos espacios. Qué anticipa el panorama electoral.
UCR bonaerense: fragmentada para octubre, pone el foco en septiembre
Conocé cómo se fragmentó el radicalismo bonaerense en las listas nacionales tras el cierre de alianzas, en la recta final de cara a las elecciones provinciales.
Récord de despidos y fábricas cerradas en la era Milei según informe
Según un informe privado casi 100 mil empleos privados se esfumaron en la era Milei. La construcción y la industria son los sectores más golpeados.