Fuerte repudio por frase de legisladora oficialista sobre el Garrahan

Polémica en el Senado por frase de Álvarez Rivero sobre el Garrahan

En pleno debate por la emergencia sanitaria pediátrica, la senadora cordobesa del Frente Pro Libertad, Carmen Álvarez Rivero, desató una fuerte controversia al afirmar que “los niños argentinos no tienen derecho a venir al Garrahan a ser curados”.

La legisladora justificó su postura argumentando que la salud es competencia provincial: “La frase ‘la salud de alta complejidad es de competencia federal’ es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial”, lanzó.

Álvarez Rivero también cuestionó que Córdoba deba hacerse cargo de pacientes de otras provincias sin recibir recursos adicionales: “Eso recae sobre las espaldas de los cordobeses. No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”.

Respuestas inmediatas de senadores

Las palabras de la cordobesa generaron un rechazo transversal en la Cámara alta.

Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular – Catamarca) le replicó: “Creo que todos los niños tienen derecho al acceso a la salud”.

Guadalupe Tagliaferri (PRO – Ciudad de Buenos Aires) recordó que: “El derecho a la salud está en la Constitución y en la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene rango constitucional”.

Martín Lousteau (UCR) fue aún más duro: “Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar donde uno nace. Que alguien diga que los chicos no tienen derecho al Garrahan es de un nivel de violencia inusitado”.

Un debate que expuso tensiones políticas

El cruce dejó en evidencia las tensiones sobre el financiamiento del sistema de salud y el rol del Hospital Garrahan, institución de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad.

Lousteau remarcó que el planteo de Álvarez Rivero “es exactamente al revés de lo que necesita el sistema sanitario”, advirtiendo que sería insostenible que cada provincia monte un hospital de máxima complejidad.

En la misma línea, la peronista Carolina Moisés calificó la postura de la cordobesa como “ignorancia explícita” y elogió al Garrahan como ejemplo del sistema público de salud argentino.

El descargo de la senadora

Tras la lluvia de críticas y los abucheos en el plenario, Álvarez Rivero intentó aclarar sus dichos: “Me parece que fui malinterpretada. Los chicos del Garrahan no tienen nada que ver, pero insisto en que cada hospital de alta complejidad debe atender a quienes viven en su zona”.

Sin embargo, la polémica ya estaba instalada y promete escalar en el debate parlamentario cuando el proyecto de emergencia pediátrica llegue al recinto.