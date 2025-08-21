Más controles en Luján: se expande la red del Anillo Digital

El Municipio de Luján continúa con la ampliación del Anillo Digital de Seguridad, un sistema de videovigilancia con reconocimiento automático de patentes que refuerza el monitoreo en los principales accesos al distrito.

En los últimos días se avanzó con el montaje de cámaras y pórticos en diferentes ingresos: ya se trabaja en el acceso a Jáuregui, se instaló un nuevo pórtico en Olivera y en los próximos días comenzarán las tareas en la calle Pascual Simone.

Actualmente, los equipos ya están montados y se avanza en las conexiones eléctricas y de conectividad para ponerlos en funcionamiento en breve. En esa línea, quedarán habilitados los puntos de Lorenzo Casey, Tropero Moreira, Jáuregui, Ruta 47 (puente Mendoza) y Olivera, donde se instalaron pantallas digitales y se ultiman detalles técnicos.

Conectado al Centro Operativo de Monitoreo (COM), este sistema permite detectar en tiempo real vehículos con pedido de captura, denuncias de robo o vinculados a delitos, lo que activa de inmediato la intervención de las fuerzas de seguridad.

Desde su puesta en marcha en junio de 2023, el Anillo Digital posibilitó la detección y detención de 35 vehículos relacionados con ilícitos, consolidándose como una herramienta clave para la prevención y el fortalecimiento de la seguridad pública.

Cada pórtico cuenta con cámaras lectoras de alta velocidad, iluminación LED, señalética de advertencia y conexión directa con el COM, contribuyendo a construir un Luján más seguro.

Festival Pinta en el Parque San Martín

En paralelo a las acciones de seguridad, el Municipio de Luján organiza una propuesta cultural para toda la comunidad. El próximo sábado 23 de agosto, el Parque San Martín será el escenario de una nueva edición del Festival Pinta, con entrada libre y gratuita.

Desde las 15 horas, el público podrá disfrutar de presentaciones en vivo de Koino Yokan, Ghost Perros, Type Beat y Templo, además de foodtrucks con variadas opciones gastronómicas, feria de economía popular y espacios de arte.

La jornada, pensada para compartir en familia y con amigos, combinará música, gastronomía y actividades culturales en un entorno al aire libre, consolidando al Festival Pinta como un clásico dentro de la agenda cultural del distrito.