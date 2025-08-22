Empleados municipales de General Alvear recibirán un nuevo incremento salarial
Los haberes acumulan una suba del 17,72% frente a una inflación del 17,23%. Además, se realizó un homenaje a José de San Martín.Municipales22 de agosto de 2025Andrés Montero
El Municipio de General Alvear informó que en la reunión paritaria celebrada en el día de la fecha se acordó un incremento del 9% en los haberes de los empleados municipales, que se verá reflejado en el próximo cobro.
Con este ajuste, los sueldos municipales acumulan una suba total del 17,72% en lo que va del año, superando a la inflación anual que alcanza al momento un 17,23%.
El intendente Ramón José Capra destacó el esfuerzo de la gestión para cumplir con los compromisos salariales y valoró el rol de los trabajadores municipales:
"Con este incremento continuamos reconociendo el trabajo de quienes hacen día a día las labores de nuestra ciudad y lo hacemos posible a partir de la correcta administración de los recursos".
Acto en conmemoración a San Martín
En paralelo, el Municipio llevó adelante el pasado domingo 17 de agosto el acto oficial en conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, realizado en el primer piso del Palacio Municipal.
El homenaje contó con la presencia del intendente Ramón José Capra, miembros de su gabinete, representantes del Consejo Escolar, instituciones educativas, eclesiásticas, concejales, bomberos voluntarios, patrulla rural, policía comunal, la comisaría de la mujer y la familia, la Unidad Penitenciaria Nº 14 y ex combatientes de Malvinas.
La ceremonia estuvo engalanada por las banderas de ceremonia de las fuerzas de seguridad y bomberos, y tuvo un momento destacado con las palabras del señor Néstor Papa, reconocido sanmartiniano, quien ofreció un sentido mensaje en homenaje al Padre de la Patria.
Reconocimiento al trabajo y a la memoria histórica
De esta manera, General Alvear vivió una semana marcada por dos hechos significativos: el reconocimiento al trabajo de los empleados municipales a través de la paritaria y el recordatorio de la figura de San Martín como símbolo de unidad y libertad para los argentinos.
Ambos acontecimientos, encabezados por el intendente Ramón José Capra, reflejan el compromiso de la gestión local con la valorización de los trabajadores y el fortalecimiento de la identidad histórica y cultural de la comunidad alvearense.
