“Si Milei veta al Garrahan necesitamos una Marcha Federal de Jujuy a Tierra del Fuego"
Los trabajadores del Hospital Garrahan celebraron la aprobación de la emergencia en salud pediátrica y advirtieron que, si el presidente veta la ley, impulsarán una movilización nacional en defensa del hospital y de las infancias.Argentina23 de agosto de 2025Mariana Portilla
Los profesionales y técnicos del Hospital Garrahan celebraron la aprobación de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica en el Senado, donde la iniciativa recibió un respaldo superior a los dos tercios de los votos. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) remarcaron que se trata de un triunfo colectivo construido “con unidad y conciencia de todo el equipo de salud”.
“La aprobación de esta ley es el reflejo de la agenda prioritaria que instalamos hace meses. Es un premio al esfuerzo común y unitario del equipo de salud del hospital”, expresó Norma Lezana, secretaria general de la APyT, al tiempo que destacó la solidaridad social que acompañó la lucha y afirmó que la fortaleza del movimiento “es imparable”.
La dirigente fue categórica respecto de lo que podría suceder si Javier Milei decide rechazar la norma: “Ojalá el presidente no cometa el error de vetar al Garrahan y a las infancias. Pero si lo hace, necesitamos poner en pie una Marcha Federal desde Jujuy a Tierra del Fuego, que exprese en todas las plazas del país toda esa solidaridad que refleja cada saludo que recibimos, cada respaldo, cada sostén, cada abrazo al corazón y al alma que nos dan las personas de a pie y que hasta encuestas indiscutibles reflejan de manera categórica".
Próximas acciones en el hospital
En el marco del aniversario del Garrahan, el próximo lunes 25 de agosto la APyT y familiares de pacientes realizarán una conferencia de prensa a las 11.30. Allí se anunciará la agenda de actividades y se definirá el plan de lucha.
Además, para el 28 de agosto está prevista una medida de fuerza con el lema “Garrahan de puertas abiertas”, donde convocarán a la comunidad a participar de “Abrazos y Voces contra el Veto”. “El Garrahan se cuida, se financia, se abraza, no se veta”, sentenció Lezana.
