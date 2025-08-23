Los profesionales y técnicos del Hospital Garrahan celebraron la aprobación de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica en el Senado, donde la iniciativa recibió un respaldo superior a los dos tercios de los votos. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) remarcaron que se trata de un triunfo colectivo construido “con unidad y conciencia de todo el equipo de salud”.

“La aprobación de esta ley es el reflejo de la agenda prioritaria que instalamos hace meses. Es un premio al esfuerzo común y unitario del equipo de salud del hospital”, expresó Norma Lezana, secretaria general de la APyT, al tiempo que destacó la solidaridad social que acompañó la lucha y afirmó que la fortaleza del movimiento “es imparable”.

La dirigente fue categórica respecto de lo que podría suceder si Javier Milei decide rechazar la norma: “Ojalá el presidente no cometa el error de vetar al Garrahan y a las infancias. Pero si lo hace, necesitamos poner en pie una Marcha Federal desde Jujuy a Tierra del Fuego, que exprese en todas las plazas del país toda esa solidaridad que refleja cada saludo que recibimos, cada respaldo, cada sostén, cada abrazo al corazón y al alma que nos dan las personas de a pie y que hasta encuestas indiscutibles reflejan de manera categórica".

Próximas acciones en el hospital

En el marco del aniversario del Garrahan, el próximo lunes 25 de agosto la APyT y familiares de pacientes realizarán una conferencia de prensa a las 11.30. Allí se anunciará la agenda de actividades y se definirá el plan de lucha.

Además, para el 28 de agosto está prevista una medida de fuerza con el lema “Garrahan de puertas abiertas”, donde convocarán a la comunidad a participar de “Abrazos y Voces contra el Veto”. “El Garrahan se cuida, se financia, se abraza, no se veta”, sentenció Lezana.