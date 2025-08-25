Ishii dejó inaugurado el Polideportivo Municipal de Alto Rendimiento
El nuevo complejo fue diseñado para nuclear a deportistas de alto nivel, ofreciendo instalaciones modernas y la capacidad necesaria para el entrenamiento de diferentes disciplinas.Municipales25 de agosto de 2025Soledad Castellano
El intendente municipal de José C. Paz, Mario Ishii, dejó formalmente inaugurado el Polideportivo Municipal de Alto Rendimiento.
El nuevo complejo fue diseñado para nuclear a deportistas de alto nivel, ofreciendo instalaciones modernas y la capacidad necesaria para el entrenamiento de diferentes disciplinas.
Autoridades y referentes presentes, el acto contó con la presencia del secretario de Deportes, Rodolfo Pino; el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; el subsecretario de Trabajo y Empleo, José Pérez; la subsecretaria de Deportes, Eliana Pino; así como también candidatos del espacio Frente Patria, Mario Mansilla, Diego Pino y Juan Fernández. Además, acompañaron profesores, autoridades educativas, deportivas y referentes regionales, junto a una gran representación de atletas paceños.
Ishii ponderó el esfuerzo colectivo
Durante la inauguración, Ishii destacó que “este polideportivo es una obra que marca un antes y un después en la historia deportiva de José C. Paz, y es fruto del esfuerzo colectivo y de una gestión que sigue transformando la ciudad con hechos concretos”.
