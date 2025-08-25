Ishii dejó inaugurado el Polideportivo Municipal de Alto Rendimiento

El nuevo complejo fue diseñado para nuclear a deportistas de alto nivel, ofreciendo instalaciones modernas y la capacidad necesaria para el entrenamiento de diferentes disciplinas.

Municipales25 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente municipal de José C. Paz, Mario Ishii, dejó formalmente inaugurado el Polideportivo Municipal de Alto Rendimiento.

Ishii

El nuevo complejo fue diseñado para nuclear a deportistas de alto nivel, ofreciendo instalaciones modernas y la capacidad necesaria para el entrenamiento de diferentes disciplinas. 

Autoridades y referentes presentes, el acto contó con la presencia del secretario de Deportes, Rodolfo Pino; el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; el subsecretario de Trabajo y Empleo, José Pérez; la subsecretaria de Deportes, Eliana Pino; así como también candidatos del espacio Frente Patria, Mario Mansilla, Diego Pino y Juan Fernández. Además, acompañaron profesores, autoridades educativas, deportivas y referentes regionales, junto a una gran representación de atletas paceños.

SalliqueloSucurro inauguró el Centro Universitario de Salliqueló

Ishii ponderó el esfuerzo colectivo

Durante la inauguración, Ishii destacó que “este polideportivo es una obra que marca un antes y un después en la historia deportiva de José C. Paz, y es fruto del esfuerzo colectivo y de una gestión que sigue transformando la ciudad con hechos concretos”.

Javier Milei aseguró que será reelecto como presidente, ¿qué piensa sobre eso?

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

No lo sé

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado