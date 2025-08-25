Elecciones y escándalo ANDIS: la dura conferencia de Bianco

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a tomar la posta en la agenda política provincial en un contexto atravesado por la cuenta regresiva hacia las elecciones del 7 de septiembre y el impacto del escándalo que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En conferencia de prensa, el funcionario repasó los resultados del simulacro electoral del fin de semana, lanzó críticas directas al Gobierno nacional y detalló la agenda que Axel Kicillof desplegará esta semana en plena veda.

“Un resultado tremendamente exitoso”

Bianco destacó que el operativo realizado en Monte Grande fue una prueba satisfactoria de cara a los comicios. “De los 41.189 telegramas que se tenían que transmitir, se transmitieron correctamente 41.150, es decir, el 99,9%”, señaló ante los periodistas, acompañado por el ministro de Salud Nicolás Kreplak y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

El simulacro incluyó la labor de 529 operadores de recuento y 112 agentes de soporte, además de dos centros de operaciones —uno en Monte Grande y otro en Barracas—. “Estamos viendo cuáles fueron los problemitas que hubo en aquellos establecimientos desde donde no se pudo, para que esté todo en orden para las elecciones”, explicó Bianco.

El funcionario enfatizó que el sistema “garantiza absoluta transparencia y trazabilidad” y sostuvo que los resultados transmiten tranquilidad: “El resultado fue tremendamente exitoso, tal como esperábamos”.

Escándalo en la ANDIS

Consultado por el caso que involucra al extitular de ANDIS Diego Spagnuolo y salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Bianco retomó la línea crítica que ya había expresado Axel Kicillof. “Más allá de la corrupción, muestran una tremenda crueldad con el sector (discapacidad)”, advirtió.

Con ironía, se refirió a los allanamientos en la vivienda del exfuncionario: “¿Quién no tiene una máquina para contar dinero?”. Luego fue más duro: “No es el primer caso de corrupción de este gobierno y probablemente no sea el último. Estamos ante uno de los gobiernos o probablemente el más corrupto de la historia, a cielo abierto”.

Ya días atrás, Bianco había caracterizado como “gravísimos” los audios que comprometen a Spagnuolo, a quien definió como “amigo y abogado del Presidente”.

En esa línea, este lunes Bianco amplió la acusación y mencionó otros episodios de presunta corrupción que salpican al oficialismo, como las irregularidades en la compra de insumos del PAMI, los contratos del Banco Nación vinculados a la familia Menem, las coimas en la ANSES de Chaco y el dinero exigido a colaboradores por la diputada Celeste Ponce.

También recordó el caso de la criptomoneda LIBRA y el episodio del orfebre Juan Carlos Pallarols con el bastón presidencial.

La agenda de Kicillof

Mientras la campaña formal queda en pausa por la veda, Kicillof mantiene una agenda cargada de gestión con actividades en distintos distritos bonaerenses.

Este lunes encabezará en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno la entrega de condecoraciones San Miguel Arcángel a 32 efectivos de la Policía Bonaerense por su desempeño en operativos de alto riesgo.

El martes participará en Ensenada del cierre del Primer Encuentro Multisectorial sobre Marina Mercante, Industria Naval y Vías Navegables, organizado por gremios portuarios bajo el lema “soberanía, trabajo digno y salarios justos”.

El miércoles estará en Pilar en un acto titulado “La Fuerza de la Salud” junto al ministro Nicolás Kreplak y trabajadores del sector.

El jueves recorrerá Mercedes y Luján. En Mercedes visitará el Paseo Ribereño, con un avance de obra del 91%, y el Instituto Unzúe. En Luján, supervisará los trabajos de mejoramiento del río, el puente Gogna y un taller protegido municipal de producción.

Por último, el viernes se trasladará a Almirante Brown para nuevas recorridas de obras, a confirmar en las próximas horas.