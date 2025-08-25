Passaglia: "Ahora estamos rehenes de un duelo para ver quién es más o menos corrupto"

Desde X, Passaglia comentó "Si vos sos uno de los tantos que en la primera vuelta no votó por Milei y sí lo votaste en el balotaje, convencido de que había que ganarle al kirchnerismo como fuera, te quiero decir algo importante. No tengo dudas de que Cristina, Máximo, Massa, Alberto y el 'fóbico a la gestión' de Axel Kicillof son lo peor que le pasó al país. Lo destruyeron, lo arrasaron. Crearon una realidad paralela donde los únicos beneficiados eran ellos. Para colmo nosotros, los bonaerenses, tenemos que seguir padeciendo al fóbico dos años más".

"Como escuché a alguien decir: la corrupción mata y cansa pero también saca las esperanzas a la gente, desilusiona a todos aquellos que creyeron, que volvieron a confiar en un proyecto de país que fuera distinto al del dibujado por los K", agregó.

Passaglia también apuntó contra el gobierno nacional: "Ahora estamos rehenes de un duelo para ver quién es más o menos corrupto. El problema es que en medio de esa disputa de mierda, el que pierde es el pueblo. Nadie soluciona los problemas, solo compiten por ser menos chotos que el de enfrente".

"Es imperioso que el Gobierno Nacional diga algo y explique la situación. ¿En serio todo lo que hay para decir es 'kirchnerismo nunca más'? Yo estoy de acuerdo con que 'kirchnerismo nunca más', pero si esa va a ser la explicación a todo lo que suceda me parece que no alcanza, que es tomar de pelotudos a la gente. Terminan abrazando las formas de hacer política que venían a enfrentar. Sí, una gran desilusión", dijo.

En ese sentido, Passaglia acotó "Quedan sólo catorce días para el domingo 7 de septiembre que tenemos la elección en la provincia de Buenos Aires. Estoy convencido que más allá del resultado se va a definir también qué es lo que la gente quiere y espera para lo que viene".

"La gente está harta de la corrupción"

El candidato a legislador dijo que "la gente está cansada también de que vengan políticos o outsiders con soluciones mágicas y discursos grandilocuentes, que suenan bien pero la realidad es que no entienden nada, ni saben cómo ponerlo en práctica".