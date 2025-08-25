Passaglia: "Ahora estamos rehenes de un duelo para ver quién es más o menos corrupto"

El candidato a diputado provincial por la segunda sección electoral (HECHOS), Manuel Passaglia, brindó un mensaje en sus redes a quienes acompañaron a Milei en el balotaje.

Municipales25 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

Desde X, Passaglia comentó "Si vos sos uno de los tantos que en la primera vuelta no votó por Milei y sí lo votaste en el balotaje, convencido de que había que ganarle al kirchnerismo como fuera, te quiero decir algo importante. No tengo dudas de que Cristina, Máximo, Massa, Alberto y el 'fóbico a la gestión' de Axel Kicillof son lo peor que le pasó al país. Lo destruyeron, lo arrasaron. Crearon una realidad paralela donde los únicos beneficiados eran ellos. Para colmo nosotros, los bonaerenses, tenemos que seguir padeciendo al fóbico dos años más". 

Manuel Passaglia.

"Como escuché a alguien decir: la corrupción mata y cansa pero también saca las esperanzas a la gente, desilusiona a todos aquellos que creyeron, que volvieron a confiar en un proyecto de país que fuera distinto al del dibujado por los K", agregó. 

Passaglia también apuntó contra el gobierno nacional: "Ahora estamos rehenes de un duelo para ver quién es más o menos corrupto. El problema es que en medio de esa disputa de mierda, el que pierde es el pueblo. Nadie soluciona los problemas, solo compiten por ser menos chotos que el de enfrente". 

"Es imperioso que el Gobierno Nacional diga algo y explique la situación. ¿En serio todo lo que hay para decir es 'kirchnerismo nunca más'? Yo estoy de acuerdo con que 'kirchnerismo nunca más', pero si esa va a ser la explicación a todo lo que suceda me parece que no alcanza, que es tomar de pelotudos a la gente. Terminan abrazando las formas de hacer política que venían a enfrentar. Sí, una gran desilusión", dijo. 

En ese sentido, Passaglia acotó "Quedan sólo catorce días para el domingo 7 de septiembre que tenemos la elección en la provincia de Buenos Aires. Estoy convencido que más allá del resultado se va a definir también qué es lo que la gente quiere y espera para lo que viene". 

Gianini entregó viviendas en Tres Algarrobos.Carlos Tejedor: 32 familias recibieron sus viviendas en Tres Algarrobos

"La gente está harta de la corrupción"

El candidato a legislador dijo que "la gente está cansada también de que vengan políticos o outsiders con soluciones mágicas y discursos grandilocuentes, que suenan bien pero la realidad es que no entienden nada, ni saben cómo ponerlo en práctica". 

Javier Milei aseguró que será reelecto como presidente, ¿qué piensa sobre eso?

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

No lo sé

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado