Francisco Echarren: "La derecha siempre es corrupta"

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, apuntó desde sus redes: "se afanan los remedios de los discapacitados mientras les quitan pensiones y se están robando los dólares mientras nos dejan la deuda".

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, apuntó desde sus redes contra el gobierno nacional: "La derecha siempre es corrupta. Tienen un candidato financiado por un narcotraficante, se afanan los remedios de los discapacitados mientras les quitan pensiones y se están robando los dólares mientras nos dejan la deuda".

Y agregó "Pero repiten que son la 'gente de bien'. Todos presos tienen que ir. De una vez por todas".

