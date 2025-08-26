Paro de controladores: caos en los aeropuertos argentinos

El paro de los controladores aéreos sumó este martes un nuevo capítulo, dejando a más de 15.000 pasajeros varados en todo el país. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) mantiene su plan de lucha luego de meses de negociaciones paritarias fallidas.

La medida ya había impactado el domingo, cuando casi 19.000 viajeros sufrieron cancelaciones y reprogramaciones, especialmente en vuelos de cabotaje.

Horarios y aeropuertos más afectados

La jornada de este martes registra interrupciones entre 7 a 10 y de 14 a 17 horas, obligando a cancelar y reprogramar vuelos en todo el país.

Según datos de Aerolíneas Argentinas, sobre una operación prevista de 295 vuelos, hay 178 servicios afectados:

82 vuelos cancelados, todos de cabotaje.

96 vuelos reprogramados, con demoras en sus horarios.

Desde la compañía emitieron un comunicado en el que lamentaron “los inconvenientes que esta situación pudiera generar” y reafirmaron su compromiso con mantener un servicio seguro y confiable pese a las interrupciones.

El cronograma de paros sigue hasta el sábado

ATEPSA adelantó que las medidas continuarán esta semana:

Jueves 28: sin despegues entre las 13 y 16 horas.

Sábado 30: dos franjas de paro, de 13 a 16 y de 19 a 22 horas.

El sindicato denunció que “no hubo voluntad de diálogo” por parte de las autoridades y acusó a la gestión actual de “priorizar el negocio por encima de la seguridad aérea”.

Por su parte, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) expresó su “profundo rechazo” a las medidas, a las que calificó como una afectación a un servicio esencial. La empresa aseguró que ya participaron de 17 audiencias de conciliación sin lograr un acuerdo por lo que consideran la “postura intransigente” del gremio.

El domingo, el caos fue total

El domingo pasado, el conflicto impactó en casi 19.000 pasajeros y en particular a quienes viajaban al interior del país, ya que las aerolíneas internacionales lograron mantener mayor normalidad.

Según datos de Adventus, 10 aerolíneas internacionales —entre ellas Air Canada, United, KLM, Iberia y Air Europa— mantuvieron el 100% de puntualidad, mientras que el fuerte impacto se concentró en vuelos domésticos.

Las cifras reflejan el deterioro del sistema desde que comenzaron las medidas el viernes 22:

La puntualidad general cayó del 79,85% al 62,36%.

Las cancelaciones subieron del 1,25% al 11,07%.

Aerolíneas Argentinas registró 59,5% de puntualidad y 13,4% de cancelaciones, mientras que Flybondi sufrió un 40,5% de puntualidad y 13,7% de vuelos cancelados. En JetSmart, las cifras fueron del 60,5% y 15,7%, respectivamente.

Los aeropuertos con más demoras

Entre las terminales más complicadas, el Aeropuerto de Paraná lideró con 50% de vuelos cancelados, seguido por:

Catamarca y San Luis: 33,33%

Posadas: 30%

Río Grande: 28,57%

En contraste, aeropuertos con mayor capacidad de reorganización, como Bariloche (7,08%), Ezeiza (7,54%) y Aeroparque (10,20%), tuvieron menor nivel de cancelaciones.

Perspectivas para los próximos días

El conflicto amenaza con extender el caos durante el resto de la semana, afectando tanto a pasajeros que ya tenían tickets emitidos como a aquellos que deberán reprogramar vuelos cancelados con efecto acumulativo.