Nahuel Guardia participó de la reunión zonal de CARBAP en la Sociedad Rural
El intendente de General Lavalle brindó precisiones sobre las tareas realizadas por el municipio, especialmente en lo referido al funcionamiento de la Comisión Hídrico-Vial.Municipales26 de agosto de 2025Soledad Castellano
Productores rurales agrupados en CARBAP realizaron su encuentro zonal en la Sociedad Rural de General Lavalle, donde el intendente Nahuel Guardia estuvo presente para brindar precisiones sobre las tareas realizadas por el municipio, especialmente en lo referido al funcionamiento de la Comisión Hídrico-Vial, a cargo de Luis Aldao y Alberto González.
El jefe comunal detalló las inversiones efectuadas en el último tiempo en maquinaria y compras estratégicas, como la reciente incorporación de un tractor que se sumó al parque automotor de la Comisión.
Este organismo se encarga del mantenimiento de los caminos y del seguimiento de los canales y compuertas que, por vertientes naturales, conducen las aguas provenientes del interior de la provincia hacia la Ría de Ajó.
Durante la reunión también se abordaron otros temas de interés para los productores, entre ellos el ordenamiento territorial, el funcionamiento de la obra social OSPRERA y cuestiones relacionadas con licitaciones y tasas portuarias del Puerto Quequén.
Recoulat: “Hicieron la obra en tiempo récord, bien pensada y planificada”
El intendente Francisco Recoulat encabezó la inauguración de la obra de restauración integral del edificio ferroviario, que ahora alberga a la Biblioteca Pública “Francisco Espain” y un aula digital.
Nardini presentó una nueva obra para la salud pública
El intendente de Malvinas Argentinas recorrió los avances de obra del edificio donde funcionará la Unidad de Diagnóstico Precoz. El proyecto, busca cubrir los servicios de Pronta Atención, descomprimir la alta demanda del sistema hospitalario y ampliar el acceso a los servicios de salud de gran parte del distrito.
Cascallares: “54 son los establecimientos de todos los niveles que construimos”
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, encabezaron la apertura del nuevo establecimiento, donde además se distribuyeron 200 tablets del programa “Brown te Conecta”.
Ianantuony agradeció la visita de Marinucci
El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, recibió al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci.
Filtración de polémico audio podría sacudir al poder en Dolores: ¿"Favores sexuales" en el gobierno de Juan Pablo García?
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.
Karina Milei y el escándalo por presuntas coimas en ANDIS, según la última encuesta
El sondeo de la consultora analiza la reacción en redes tras los audios de Diego Spagnuolo e indaga el impacto político de la secretaria general de Presidencia.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.