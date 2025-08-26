Nahuel Guardia participó de la reunión zonal de CARBAP en la Sociedad Rural

El intendente de General Lavalle brindó precisiones sobre las tareas realizadas por el municipio, especialmente en lo referido al funcionamiento de la Comisión Hídrico-Vial.

Productores rurales agrupados en CARBAP realizaron su encuentro zonal en la Sociedad Rural de General Lavalle, donde el intendente Nahuel Guardia estuvo presente para brindar precisiones sobre las tareas realizadas por el municipio, especialmente en lo referido al funcionamiento de la Comisión Hídrico-Vial, a cargo de Luis Aldao y Alberto González.

El jefe comunal detalló las inversiones efectuadas en el último tiempo en maquinaria y compras estratégicas, como la reciente incorporación de un tractor que se sumó al parque automotor de la Comisión. 

Este organismo se encarga del mantenimiento de los caminos y del seguimiento de los canales y compuertas que, por vertientes naturales, conducen las aguas provenientes del interior de la provincia hacia la Ría de Ajó.

Durante la reunión también se abordaron otros temas de interés para los productores, entre ellos el ordenamiento territorial, el funcionamiento de la obra social OSPRERA y cuestiones relacionadas con licitaciones y tasas portuarias del Puerto Quequén.

