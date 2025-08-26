Cascallares: “54 son los establecimientos de todos los niveles que construimos”
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, encabezaron la apertura del nuevo establecimiento, donde además se distribuyeron 200 tablets del programa “Brown te Conecta”.Municipales26 de agosto de 2025Andrés Montero
En un emotivo acto, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, acompañados por el jefe de Gabinete municipal, Leandro Battafarano, inauguraron el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 35 en la localidad de Ministro Rivadavia.
La jornada también incluyó la entrega de 200 tablets a estudiantes en el marco del programa “Brown te Conecta”, una política que busca fortalecer la inclusión digital.
La comunidad educativa presente
El evento tuvo lugar en la sede de las avenidas Juan B. Justo y República Argentina, donde las autoridades fueron recibidas por la directora de la institución, Verónica Celeani. Allí, se realizó el tradicional corte de cintas y el descubrimiento de una placa conmemorativa en la entrada del edificio.
Palabras de Cascallares
El intendente Mariano Cascallares destacó: “Luego de que el lunes pasado inauguramos junto a Alberto (Sileoni) dos nuevas instituciones educativas en Glew, hoy nos volvemos a encontrar para poner en funcionamiento este nuevo y moderno edificio para la Escuela Secundaria N° 35, siendo 54 los establecimientos de todos los niveles que construimos, gestionamos e inauguramos desde el inicio de nuestra gestión”.
Entrega de tablets y apuesta a la tecnología
Durante la inauguración, Sileoni, Cascallares y Eichel entregaron 200 tablets a los estudiantes de la escuela como parte del programa “Brown te Conecta”. Esta iniciativa busca potenciar la conectividad, fomentar el aprendizaje digital y promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología.
Una historia de esfuerzo y consolidación
La Escuela Secundaria N° 35 inició su recorrido como anexo de la Escuela Secundaria Básica N° 16, sin contar con sede propia. Durante años, los cursos se dictaron en espacios prestados como la Escuela Primaria N° 11, el Hogar El Alba y la Granja Municipal.
En 2015, la institución se trasladó al predio actual, propiedad del Dr. Augusto Noli, quien lo cedió en préstamo. Luego, en 2016, el municipio alquiló el lugar y, finalmente, en 2017, se concretó la compra definitiva del terreno, lo que permitió consolidar la sede que ahora cuenta con un moderno edificio.
Detalles del nuevo edificio
La nueva infraestructura escolar incluye un salón de usos múltiples, cocina con despensa, ocho aulas —una de ellas multimedia—, sector administrativo con Dirección y Secretaría, sala de profesores y núcleos sanitarios, garantizando mejores condiciones para estudiantes y docentes.
Más obras para la educación pública
En los últimos días, Cascallares, Sileoni y Eichel también participaron en Glew de la inauguración del Centro de Formación Integral (CFI) N° 2 y del edificio de la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 82. Estas acciones forman parte de una política sostenida para fortalecer la educación pública en Almirante Brown.
Autoridades presentes
Del acto participaron además el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la jefa Regional de Inspección Escolar, María Inés Centurión; el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestillero; y el delegado municipal de Ministro Rivadavia, Rodolfo Díaz Vélez, entre otras autoridades.
