Con amplio acompañamiento vecinal, Recoulat presentó la renovación de la Estación y la nueva Biblioteca.

Con un emotivo acto y un gran acompañamiento de la comunidad, el intendente Francisco Recoulat inauguró la obra de refacción integral, puesta en valor y recuperación del histórico edificio de la Estación de Trenes de 30 de Agosto.

El espacio, que fue totalmente restaurado, ahora será sede de la Biblioteca Pública “Francisco Espain”, la cual contará también con un aula digital. Además, el predio fue intervenido con nueva forestación, iluminación y modernos juegos infantiles que lo convierten en un punto de encuentro para vecinos y familias.

Un acto con amplia participación

La inauguración fue encabezada por el intendente Francisco Recoulat y la directora del Ente Descentralizado, Alicia Ramudo. También asistieron la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Marta Bathis, concejales, consejeros escolares, autoridades locales, representantes de instituciones intermedias, invitados especiales y vecinos.

Palabras del intendente Recoulat

“Hoy es un día muy lindo, es como volver al inicio, restaurar este edificio histórico donde se sentaron las bases del crecimiento y desarrollo de esta comunidad”, expresó Recoulat.

El jefe comunal agradeció a quienes participaron del proyecto, entre ellos al secretario de Gobierno, Martín Borrazas, “quien llevó adelante las gestiones y reuniones con Fernando Preda de Ferro Expreso Pampeano, y se avanzó con el convenio que luego el Concejo Deliberante lo convalidó para que esto pase a ser un edificio público y de la comunidad”.

Asimismo, remarcó: “Todos los que trabajaron hicieron la obra en tiempo récord, bien pensada y planificada, porque se pensó una intervención del predio en general para recuperar los colores y que la comunidad se apropie de este lugar histórico. Por eso se incorporaron juegos, bancos y forestación”.

Sobre el rol de la Biblioteca, Recoulat agregó: “Es un lugar pensado para la comunidad, para que siga creciendo, que sostenga lo histórico pero que también dé un paso a la modernidad. La educación nos iguala, nos permite discutir, disentir y construir una sociedad mejor”.

Ramudo: “Trasladar la Biblioteca acá es un hito muy importante”

La directora del Ente Descentralizado, Alicia Ramudo, destacó la reapertura de la estación y la instalación de la Biblioteca en el lugar. “Es una satisfacción enorme poder volver a abrir las puertas de esta Estación del Ferrocarril con toda la historia que tenemos en este lugar. Trasladar la Biblioteca acá es un hito muy importante”, afirmó.

Ramudo agradeció a todas las áreas y equipos que participaron de la obra, resaltando el trabajo de la arquitecta Nadia Correa y de Mariana Rodríguez, además de quienes estuvieron a cargo de la construcción, la iluminación, la carpintería y la pintura.

El arte y los libros, protagonistas

El muralista Martín Grau agradeció la convocatoria y explicó que su obra buscó reflejar el espíritu del lugar, invitando a la comunidad a conocerla mediante un código QR dispuesto en el predio.

Por su parte, la bibliotecaria Mariana Rodríguez recordó los orígenes del proyecto comunitario de la Biblioteca y convocó a vecinos a acercarse, consultar la bibliografía y ser parte de cada propuesta cultural.

Corte de cintas y placa conmemorativa

Durante la ceremonia, Recoulat, Ramudo, la arquitecta Nadia Correa y el diputado Valentín Miranda realizaron el tradicional corte de cintas, seguido del descubrimiento de la placa conmemorativa que recuerda este día histórico. La misma incluye la frase de José de San Martín: “La Biblioteca destinada a la educación universal, es más poderosa que nuestros ejércitos”.

La historia de la Biblioteca Pública “Francisco Espain”

La Biblioteca tiene sus orígenes en 1961 gracias a una campaña de recolección de libros impulsada por la directora de la Escuela N° 4, María Eugenia Boletti, y el Padre Dutra.

Fue inaugurada oficialmente en 1988 y funcionó hasta 2012. En 2014 la Municipalidad de Trenque Lauquen, a través del Ente Descentralizado de 30 de Agosto, logró su reapertura.

Actualmente cuenta con más de 13.000 volúmenes y reafirma su misión de garantizar el acceso a la lectura y la cultura.

Detalles de la obra realizada

La restauración integral incluyó trabajos de recambio de chapas y zinguería del techo, nueva instalación eléctrica y de plomería, recuperación de pisos de pinotea, restauración de aberturas, mobiliario renovado, instalación de aires acondicionados y cartelería.

En el exterior se construyeron veredas, se renovaron baños, se instaló nueva iluminación peatonal, se reforestó el predio y se sumaron juegos infantiles como mangrullos, toboganes y calesitas.

La estación de trenes, símbolo del pueblo

Inaugurada en 1911, la estación marcó el desarrollo de 30 de Agosto y fue motor del comercio, en especial cerealero. También fue punto de encuentro social y cultural para generaciones. Si bien el servicio de pasajeros cesó tras la privatización de los ferrocarriles en los años ’90, su recuperación como espacio público refuerza la identidad de la localidad.