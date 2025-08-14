En el marco de varias gestiones que viene realizando el intendente Francisco Recoulat ante Camuzzi Gas Pampeana, la empresa presentó el proyecto para la posible ampliación futura de la red de gas natural en Trenque Lauquen, con especial foco en la Ampliación Urbana. La iniciativa busca abastecer a nuevos sectores de la ciudad y mejorar el funcionamiento integral de la red.

El proyecto fue presentado en una reunión encabezada por el intendente Recoulat junto al responsable regional de Camuzzi Gas Pampeana, Martín Olazábal. También participaron el secretario de Obras y Servicios Públicos, Manuel Silva Muñoz, y el secretario de Gobierno, Martín Borrazas.

“Este es un proyecto que solicitamos a la empresa para futuras posibles ampliaciones y contar con más bocas de gas para la red domiciliaria, incorporando barrios y viviendas que hoy no tienen acceso al gas natural y que sabemos de la necesidad, principalmente en la Ampliación Urbana”, destacó el intendente Recoulat al término de la reunión.

El jefe comunal agregó que “venimos haciendo gestiones con la empresa Camuzzi Gas Pampeana por esta obra que es muy necesaria pero que también requiere mucha seriedad y cautela para trabajarla porque llevará una inversión de enorme magnitud, y donde será importante buscar las fuentes de financiamiento”. Además, aseguró: “Con el proyecto en mano avanzamos en las gestiones y seguiremos trabajando para que las viviendas que hoy no tienen acceso al gas natural puedan contar con el servicio en el futuro”.

Cabe recordar que en marzo pasado, Recoulat y el secretario de Gobierno Martín Borrazas se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires con miembros del Directorio de Camuzzi Gas Pampeana, planteando las necesidades de la ciudad. La empresa asumió en ese momento el compromiso de desarrollar un proyecto técnico, que hoy fue entregado al intendente.

Ampliación de la Escuela Primaria Nº 46 “José Bisignano”

En paralelo, el intendente Francisco Recoulat firmó un convenio con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires para ampliar la Escuela Primaria Nº 46 “José Bisignano”. La obra tendrá un costo de 426.937.339,49 pesos, con financiamiento del 70% por parte de la Provincia y el 30% por la Municipalidad de Trenque Lauquen.

El proyecto contempla la construcción de una cocina, un comedor, un depósito de alimentos y un nuevo acceso al establecimiento educativo ubicado en el Barrio Parque – Centenario. La ampliación responde a la necesidad de brindar de manera adecuada el servicio de almuerzo para los alumnos que asisten en doble turno.

La firma del convenio se realizó en el despacho del intendente con la presencia de Silvana Luna, a cargo de la Región 16 de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, y la directora de Educación Municipal, Marisol Basso. Recoulat expresó: “Quiero agradecer al Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, al Subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat, al equipo de Infraestructura Escolar con Silvana Luna y Carolina Tropini, y a los integrantes de la UEGD que marcaron a esta obra como una de las prioritarias”.

Según explicó el intendente, “esta obra viene siendo muy esperada por la comunidad educativa de la Escuela 46 porque necesitaba más espacio para poder desarrollar de manera completa y más cómoda los servicios que prestan por la doble escolaridad”.

La ampliación será hacia el frente del edificio e incluirá un nuevo acceso, un comedor, una cocina y un depósito de alimentos, con acceso directo desde la calle. Los nuevos espacios serán accesibles para personas con movilidad reducida y funcionarán como continuación de la circulación principal del edificio existente. El comedor contará con adecuada iluminación y ventilación, y podrá ser utilizado como SUM para distintas actividades. La cocina dispondrá de un sector de heladeras, otro para cocinar y otro para lavado de alimentos. Además, el Municipio realizará una refacción integral del edificio.

Una escuela con doble escolaridad

La Escuela Primaria Nº 46 tiene una matrícula de 160 alumnos que asisten en turno mañana y tarde, recibiendo desayuno y almuerzo en el establecimiento. Desde la implementación de la doble escolaridad, la falta de espacio obligó a utilizar un sector del edificio municipal lindero, destinado al programa Envión. Con la nueva obra, la institución contará con su propio espacio, cómodo, accesible y adaptado a las necesidades de los estudiantes.