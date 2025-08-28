El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso, mediante la Resolución N° 231-MTRAGP-2025, la gratuidad del transporte automotor y fluvial de pasajeros durante las jornadas electorales del 7 de septiembre (elecciones provinciales) y el 26 de octubre (elecciones nacionales).

La medida busca garantizar que ningún ciudadano vea limitado su derecho al voto por no poder pagar el pasaje y establece, además, un refuerzo en las frecuencias de colectivos y lanchas para facilitar los traslados.

Qué servicios serán gratuitos

El beneficio alcanza a los colectivos urbanos, interurbanos de media y larga distancia bajo jurisdicción provincial, y a los servicios fluviales regulares que operan en el Delta del Paraná.

Según la resolución, los colectivos deberán funcionar con la frecuencia de un día sábado, mientras que el transporte fluvial lo hará con la frecuencia de un día hábil, lo que implica un incremento respecto de los domingos habituales.

“El servicio gratuito asegura la participación democrática”

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la medida: “Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”.

Además, destacó el rol social del sistema: “El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional. Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura”.

Cómo se aplicará la medida

La gratuidad se implementará a través del Sistema SUBE, que opera tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en servicios fluviales bonaerenses.

Las empresas estarán obligadas a reforzar la cantidad de unidades y a cumplir con los diagramas establecidos para asegurar que los votantes puedan trasladarse sin demoras.

El Ministerio aclaró que la medida no generará un costo adicional para el Fisco provincial, ya que las compensaciones a prestadores se canalizarán a través de los mecanismos vigentes acordados con la Nación.

Contexto legal y administrativo

La resolución se apoya en un conjunto de normas electorales y de transporte, entre ellas la Constitución Nacional, el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), la Ley 26.571 y la Ley 27.783, que suspendió las PASO a nivel nacional para 2025.

En el plano provincial, se citan la Ley 14.086 sobre elecciones primarias, la Ley 15.522, que suspendió las PASO bonaerenses, y el Decreto Provincial 382/22, además de marcos regulatorios históricos como el Decreto-Ley 16.378/57.

La ejecución estará a cargo de la Subsecretaría de Transporte Terrestre, la Subsecretaría de Transporte Fluvial y la Subsecretaría de Articulación Interjurisdiccional, que deberán dictar medidas complementarias y coordinar con Nación Servicios y la CNRT.

Invitación a los municipios

Finalmente, el Ministerio de Transporte bonaerense invitó a los municipios de la Provincia a adherir a la resolución, reforzando el compromiso con el acceso universal al sufragio y la participación ciudadana.