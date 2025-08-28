La segunda parte del informe de gestión en la Cámara de Diputados tuvo como protagonista a Rodrigo De Loredo. El presidente del bloque radical apuntó directamente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con una advertencia política: “Ustedes están asfaltando el camino del retorno al Partido Justicialista”.

El cordobés, que en su intervención reconoció el rumbo económico del Gobierno, cuestionó sin embargo la fragilidad de los avances: “Contamos con reservas precarias y no logramos domar el Riesgo País”, señaló antes de remarcar que su bancada acompañó las reformas económicas “sin aceptar cargos ni invitaciones al oficialismo”.

Con un discurso encendido, interrumpido en varias ocasiones por los gritos de la diputada Juliana Santillán, De Loredo agregó: “El andarivel es muy angosto, es un sendero de cabras y con muy poco el Justicialismo vuelve. Ustedes peronizaron su gabinete, la mesa chica de decisiones y el cierre de listas”.

El radical insistió en que la ruptura con Victoria Villarruel y las divisiones internas de La Libertad Avanza “facilitan el regreso del PJ”, y recordó: “Su bloque ahora se partió en tres: el oficialismo, el MID y Coherencia”.

Francos defendió la economía y al INDEC

Lejos de polemizar, Guillermo Francos eligió sintetizar respuestas en menos de 20 minutos. “En lo macroeconómico el Gobierno ha tenido muchos aciertos, al punto de que logramos una baja en inflación, pobreza y crecimiento que pocos imaginaban”, replicó al radicalismo.

Al referirse a los cuestionamientos sobre los resultados macroeconómicos, fue categórico: “Muchos dudan del crecimiento, pero no se puede poner en tela de juicio las cifras del INDEC. Es un organismo absolutamente independiente. No hemos intervenido ni modificado nada. Incluso su titular militó en otra fuerza política y lo hemos mantenido en su cargo con total autonomía”.

Y remarcó: “Los economistas coinciden en que los resultados son los que marca el INDEC”.

El reclamo por Bahía Blanca

La diputada radical Karina Banfi elevó el tono en el recinto al interpelar a Francos por la ayuda destinada a Bahía Blanca tras la catástrofe del 7 de marzo: “¿Dónde está la plata que prometieron? Murieron dos nenas, el presidente prometió 200.000 millones y el Congreso sancionó una ley que Milei vetó. La ayuda no llegó a todos”.

Banfi precisó: “De esos 200.000 millones, solo se entregaron 65.239 millones y se beneficiaron 32.076 personas. Faltan 134.761 millones. Tengo la casilla llena de mensajes de vecinos que no pudieron inscribirse. ¿Dónde está esa plata?”.

El recuerdo de Facundo Manes

Finalmente, Facundo Manes trajo al recinto una chicana sobre el pasado de Francos en la gestión de Alberto Fernández. El jefe de Gabinete respondió: “No entiendo por qué sale con esa chicana. He dicho que participé de gobiernos justicialistas. En el caso de Alberto Fernández, no fue por él, fue por Gustavo Béliz, para ser representante de la Argentina en el BID. Fue una buena experiencia y cumplí un rol importante”.