En el Salón de Acuerdos, el intendente de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira, firmó un nuevo acuerdo paritario junto al secretario de Hacienda, Juan Cruz Pirosanto, y la directora de Recursos Humanos, Daniela Ferretti. El convenio contó con la participación de representantes gremiales de UPCN, Marisol Melgar, y de FESIMUBO, Luis Haedo.

El acuerdo establece el pago de un bono por única vez, a efectuarse en los primeros días de septiembre, con la siguiente distribución:

Categorías 1 a 6: $50.000

Categorías 7 a 10: $40.000

Categorías 11 a 17: $30.000

Quedan excluidos de este beneficio los funcionarios y las categorías 18 en adelante. Además, se determinó un incremento del 2,5% en los básicos con la liquidación de septiembre y un 4,5% adicional con la de octubre, aplicable a empleados activos y pasivos, aunque excluyendo a funcionarios y jerárquicos.

Desde la comuna remarcaron que este paso es parte de un trabajo conjunto para “fortalecer el salario y las condiciones laborales de las y los trabajadores municipales”.

Jornada regional de energía en Cochicó

Con la presencia del subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni, Guaminí fue sede de una jornada regional de Generación Distribuida en la villa turística Cochicó. El encuentro estuvo encabezado por el funcionario bonaerense y el intendente José Augusto Nobre Ferreira.

El salón Martín Fierro recibió a autoridades provinciales, municipales, instituciones, empresas, distribuidoras y cooperativas, quienes participaron de exposiciones e intercambios sobre normativa, financiamiento, requerimientos técnicos y experiencias vinculadas a este modelo energético.

La actividad, organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Energía provincial y el Municipio de Guaminí, tuvo como objetivo avanzar hacia un esquema más sostenible, eficiente y participativo, generando nuevas oportunidades para el desarrollo local y regional.

Obras en el Hogar “Jardín de los Abuelos”

En el marco del 20° aniversario del Hogar Municipal “Jardín de los Abuelos”, la Secretaría de Obras Públicas inició trabajos de pintura en el edificio, con el propósito de embellecerlo y mantenerlo en óptimas condiciones.

Desde el municipio destacaron que este espacio representa mucho más que un lugar físico, ya que es la casa donde conviven y comparten sus días las y los adultos mayores de la comunidad, acompañados por un equipo de trabajo que los asiste cotidianamente.

“Con estas obras no solo celebramos un aniversario más, sino que también renovamos nuestro compromiso de cuidar y valorar a quienes son memoria viva de nuestra historia”, señalaron desde la gestión local.