Menos leche en la mesa: las ventas bajaron 6% en julio

El Observatorio de la Cadena Láctea advirtió una fuerte caída interanual en ventas y un consumo cada vez más concentrado en productos básicos.

Economía30 de agosto de 2025Mariana PortillaMariana Portilla
Exportación-de-lácteos
El consumo de lácteos no despega y alerta a la industria.

El consumo de lácteos volvió a encender alarmas en el sector. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en julio las ventas cayeron un 6% respecto del mismo mes del año pasado, mientras que el segmento de leches mostró una baja del 2,4%.

Si bien en los primeros meses de 2025 se había notado una leve recuperación tras el derrumbe del consumo en 2024, ahora los especialistas advierten una desaceleración peligrosa, asociada a la pérdida de poder adquisitivo de las familias argentinas.

El reporte del organismo reflejó que en comparación con junio, el volumen vendido creció 2% y en litros de leche equivalentes un 3,2%. Sin embargo, al medir el promedio diario se registró una caída del 0,2%, lo que indica que el repunte fue estacional y no una tendencia sólida.

“Puede observarse en el último mes cerrado una desaceleración en la recomposición que veníamos observando. El menor consumo de productos de valor agregado obliga a sostener ventas de commodities con más ofertas y promociones, resignando márgenes para colocar mayor volumen”, señaló el documento.

En el acumulado enero-julio de 2025, las ventas crecieron un 9,9% en volumen y 10% en litros de leche equivalentes, aunque el sector advierte que aún falta recuperar cerca de cinco puntos para alcanzar los niveles previos a la crisis de 2024.

Recuperación parcial y desigual

El informe remarca que la recuperación es más fuerte en productos básicos, mientras que los rubros de mayor valor agregado muestran una reacción lenta. Productos como leches saborizadas, chocolatadas y yogures habían tenido un desplome del 44,2% en 2024, casi a niveles de pandemia.

En 2025 recuperan un 24,3%, aunque todavía están lejos de los volúmenes de hace tres años. Algo similar ocurre en postres y flanes, que siguen mostrando números débiles. “En algunos casos la recuperación se dio solo por mayores ofertas de precios”, subrayó el OCLA.

Venta de lácteos

 
Más segundas marcas y menos valor agregado

Desde el sector destacan que el consumidor argentino se vuelca cada vez más a segundas y terceras marcas, priorizando el precio por sobre la calidad. Así, crecen las ventas de leches fluidas no refrigeradas, quesos al peso económicos y yogures bebibles de litro, mientras pierden terreno los quesos duros, semiduros y los postres lácteos.

“El deterioro de los ingresos está afectando el valor del mix de ventas, haciendo que se facture menos en el mercado interno”, explicó el informe.

Venta de productos lácteos

