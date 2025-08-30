Fentanilo mortal: nuevas pruebas complican más a Furfaro
Documentos y testimonios describen condiciones “pésimas” en Laboratorios Ramallo antes del lote de fentanilo contaminado. La causa judicial avanza.Argentina30 de agosto de 2025Pamela Orellana
La causa que investiga la muerte de más de 100 pacientes tras la administración de un lote de fentanilo contaminado volvió a sumar pruebas y testimonios que complican la posición del empresario Ariel García Furfaro y del entramado empresarial que controlaba la producción.
El expediente, a cargo del juez Ernesto Kreplak, reúne declaraciones de ex empleados, registros de chats internos y el acta de una inspección no programada de ANMAT–INAME que detectó “riesgo sanitario grave” y múltiples incumplimientos días antes de la fabricación del lote 31202, el 18 de diciembre de 2024.
Qué revelan empleados y documentación oficial
Según testimonios incorporados al expediente, las condiciones en la planta de Laboratorios Ramallo SA eran deficitarias: falta de refrigeración en áreas productivas, aires acondicionados fuera de servicio y presencia de ratas y excremento en depósitos.
Los relatos coinciden con las actas de inspección entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024, donde se consignaron más de 650 falencias y la existencia de “falta de validaciones de procesos”. Pese a ello, la planta continuó operando hasta que el 10 de febrero de 2025 fue inhibida para producir para HLB Pharma Group SA, según la documentación judicial.
Los chats internos y los registros de producción complican aún más la hipótesis de error aislado: en conversaciones posteriores a la fabricación del lote aparecen indicaciones para “repetir” ensayos y rehacer documentación de batch records —registros de lote— a posteriori. En uno de esos pasajes se advierte, según la causa, que “esa producción se hizo en el aire con respecto a lo documental”. Además, la causa incluye una foto que registra productos expuestos a la intemperie.
Responsabilidades y declaraciones
El fiscal y la causa apuntan a la responsabilidad de la conducción empresarial. El dictamen fiscal describe funciones operativas decisivas de Damián García en la planta y su conocimiento sobre las carencias de mantenimiento y la documentación. En su indagatoria, Ariel García Furfaro negó responsabilidades y dijo: “Si está el bicho es porque alguien lo puso”, frase que ya forma parte del expediente y fue reproducida en su declaración.
Otra pieza del rompecabezas es la inspección de ANMAT/INAME: las dos inspectoras que visitaron la planta en diciembre se retiraron tras constatar deficiencias graves, según fuentes del expediente. El posterior acta y las medidas tardías —la inhibición llegó casi dos meses después— son ejes centrales de la pesquisa.
Riesgos técnicos y fallas de control
Expertos consultados en la causa describen tres déficits graves en Ramallo: el tratamiento del agua para inyectables (WFI) no adecuado, sistemas de aire con filtros ineficientes y temperaturas de trabajo inadecuadas para procesos asépticos. En el proceso de producción de fármacos endovenosos, cualquiera de esas fallas puede favorecer la contaminación bacteriana o química, con consecuencias letales.
Como se refleja en los testimonios y en la documentación adjunta al expediente, la investigación judicial deberá determinar ahora si la contaminación fue resultado de negligencia sistémica, falsificación documental o una combinación de factores. Mientras tanto, el drama por las víctimas continúa siendo el eje central de la causa.
Controladores aéreos aceptaron el acuerdo y se reanudan los vuelos
Después del caos y miles de pasajeros varados, el Gobierno selló un acuerdo con los controladores. Se levanta el paro y vuelven los vuelos. Todos los detalles.
Elecciones 2025: los nuevos montos para autoridades y delegados
¿Te toca ser autoridad en octubre? Mirá cuánto vas a cobrar por el rol, con o sin capacitación. No te duermas y enterate todos los detalles ahora.
Caso fentanilo: comisión, chats reveladores y García Furfaro ante la Justicia
Diputados avanzan con una comisión especial, la Justicia incorpora chats internos del laboratorio y García Furfaro declaró durante seis horas en tribunales.
“Si Milei veta al Garrahan necesitamos una Marcha Federal de Jujuy a Tierra del Fuego"
Los trabajadores del Hospital Garrahan celebraron la aprobación de la emergencia en salud pediátrica y advirtieron que, si el presidente veta la ley, impulsarán una movilización nacional en defensa del hospital y de las infancias.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.
Milei desafía los incidentes y mantiene su cierre en Moreno
Pese a la agresión en Lomas, LLA cerrará la campaña bonaerense en Moreno. Espert admite cambios y Bullrich lanza un spot desafiante contra el kirchnerismo.
Encuesta expone caída de Milei y miedo a fraudes masivos
Una nueva encuesta expone un clima de pesimismo social, crisis institucional y caída de expectativas económicas en Argentina. Enterate todos los números.